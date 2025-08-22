Τη ζώνη των 2.100 μονάδων προσπάθησε να επιβεβαιώσει σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο παρά τις προσπάθειες του τραπεζικού κυρίως κλάδου, δεν κατάφερε να «σβήσει» της απώλειες μιας εβδομάδας που αφιερώθηκε στην κατοχύρωση κερδών και την αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,33% στις 2.103,93 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.098,62 μονάδων (+0,07%) και 2.108,87 μονάδων (+0,56%). Ο τζίρος ανήλθε στα 192,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 36,8 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 0,9 εκατ. τεμάχια αξίας 6,7 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,37% στις 5.295,92 μονάδες, ενώ στο +0,54% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.011,55 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,03% στις 2.305,13 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας ο γενικός δείκτης έχασε 1,05%, ο FTSE 25 υποχώρησε κατά 1,18%, ενώ οι τράπεζες έχασαν 1,97%.

Μικροί και μεγάλοι εν δράσει

Ήταν θέμα χρόνου, σύμφωνα με τον Μ. Χατζηδάκη της Beta Securities. Μετά από ένα ράλι που οδεύει προς το δέκατο συνεχόμενο μήνα ανόδου, η διάχυση της ανόδου και η αφύπνιση της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη. Η απόκλιση των αποτιμήσεων σε πολλές περιπτώσεις έδωσε την αφορμή ακόμα και σε ξεχασμένες εταιρίες να βγουν στο προσκήνιο και να διεκδικήσουν κάτι από το πάρτι ρευστότητας της ελληνικής αγοράς.

Ο φετινός Αύγουστος έχει εκπλήξει κυρίως για την διατήρηση των συναλλαγών σε υψηλά επίπεδα -όχι μόνο για την εποχή- καθώς τρέχει με μέση ημερήσια αξία συναλλαγών 242 εκατ. ευρώ πολύ κοντά στα 259,7 εκατ. ευρώ του Μαρτίου που αποτελούν ότι καλύτερο έχει να δείξει η ελληνική αγορά από τον Νοέμβριο του 2009 σε όρους μέσης ημερήσιας συναλλακτικής δραστηριότητας.

Μάλιστα η επίδοση αυτή έχει πραγματοποιηθεί χωρίς την διάθεση σημαντικών πακέτων ή δημοσίων εγγραφών και δεδομένης της αναδιάρθρωσης των δεικτών του MSCI στο τέλος της ερχόμενης Παρασκευής η προοπτική της διατήρησης των υψηλών όγκων παραμένει ζωηρή. Αν και η εβδομάδα δεν είχε ιδιαίτερα εσωτερικά επιχειρηματικά νέα ο βαθμός ευαισθησίας στις καλές ειδήσεις (πλεόνασμα, φορολογικές ελαφρύνσεις, ενδεχόμενο λήξης πολέμου) φαίνεται να έχει αυξηθεί, χαρακτηριστικό παράδειγμα των βελτιωμένων αντανακλαστικών μιας αποτελεσματικής αγοράς.

Ποιότητα

Σε αυτό το περιβάλλον ρευστότητας ποιοτικές περιπτώσεις μετοχών από την μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση και άλλες με αυξημένο προφίλ ρίσκου βγήκαν στο προσκήνιο και παρά την σταθεροποιητική εικόνα του Γενικού Δείκτη διατήρησαν το ενδιαφέρον καταγράφοντας σοβαρές αποδόσεις, προσθέτει ο κ. Χατζηδάκης. Πλέον οι μετοχές που είναι χαμηλότερα από την τιμή που ξεκίνησαν το 2025 είναι λιγότερες από 20, φαινόμενο εξαιρετικά σπάνιο για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς.

Το γεγονός αυτό αποτελεί και δείγμα γραφής της επαναδραστηριοποίησης εγχώριων κωδικών με διαφορετικούς ορίζοντες διακράτησης και είναι ένα αρχικό σημάδι έντασης της κορύφωσης του ανοδικού κύκλου. Παρόλα αυτά φαινόμενα ακραίας αισιοδοξίας δεν έχουν αποτυπωθεί στο ταμπλό καθώς τα θεμελιώδη δεδομένα όπως προκύπτουν από την ως τώρα δημοσίευση των αποτελεσμάτων μπορούν να θεωρηθούν υποστηρικτικά για τις περισσότερες περιπτώσεις περιορίζοντας έτσι και το δυνητικό περιθώριο μιας ενδεχόμενης διόρθωσης.

Τεχνική εικόνα

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης διατήρησε την επαφή του με τα πρόσφατα υψηλά διορθώνοντας μετριοπαθώς μετά από μια άκρως επικερδή διαδρομή για τους αγοραστές που οδήγησε τους ταλαντωτές σε ακραίες υπερτιμήσεις. Η αποφόρτιση μετά την συνεδρίαση της Δευτέρας ήταν ουσιαστική βάζοντας εκ νέου την αγορά σε διαδικασία συσσώρευσης χτίζοντας το επόμενο σκαλοπάτι πέριξ των 2.100 μονάδων.

Παρά την σχετική ήπια διόρθωση ο MACD έδωσε σήμα ασθενές πώλησης, ανάλογο με αυτό που ενεργοποίησε στα τέλη Ιουλίου. Από τον Απρίλιο και μετά η μεγάλη εικόνα του Γενικού Δείκτη δείχνει ότι επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο ανόδου με υπερβάσεις κρίσιμων ή ψυχολογικών τεχνικών ζωνών αντίστασης σε δεύτερο χρόνο και εν συνεχεία μικρής έντασης διορθώσεις και συσσώρευση. Πλέον οι συναλλακτικοί όγκοι είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικοί και πιθανόν με κάποια χρονική ανάλωση η αγορά αναμένεται να δώσει το επόμενο υψηλό έχοντας πλέον σαν επόμενο βραχυπρόθεσμο στόχο την ζώνη των 2.150 μονάδων όπου οι ταλαντωτές θα επιστρέψουν σε υπερτιμήσεις.

Σε ότι αφορά την ερχόμενη εβδομάδα θα αναμένουμε συνέχιση της πλάγιας κίνησης απορρόφησης βραχυπρόθεσμων κερδών με τους αγοραστές να έχουν τον πρώτο λόγο όσο η αγορά διαπραγματεύεται πάνω από τις 2.050 μονάδες αναμένοντας την κατάλληλη στιγμή για την επόμενη ανοδική διαφυγή, καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό ο Σαράντης κέρδισε 3,24%, με την Alpha Bank να ενισχύεται κατά 2,83%. Άνω του 1% ήταν η άνοδος σε Βιοχάλκο, ΔΑΑ και Helleniq Energy, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Eurobank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Κύπρου, Cenergy, Aegean, Τιτάν, ΕΛΧΑ, Εθνική, ΕΥΔΑΠ, Πειραιώς, ΟΠΑΠ, Aktor και ΔΕΗ.

Στον αντίποδα, η Jumbo έχασε 1,14%, με τις Coca Cola, OTE, Motor Oil και Λάμδα να κλείνουν ήπια πτωτικά. Η Optima Bank έκλεισε αμετάβλητη.

