Σε ένα στενό εύρος μόλις 19 μονάδων κινήθηκε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο κατάφερε να ισορροπήσει ανάμεσα σε αντίρροπες δυνάμεις, αλλά και να απορροφήσει τις πιέσεις που δέχτηκε κυρίως ο τραπεζικός κλάδος.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,06% στις 2.097,22 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.083,38 μονάδων (-0,60%) και 2.102,17 μονάδων (+0,30%). Ο τζίρος ανήλθε στα 193 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 34,1 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 4 εκατ. τεμάχια αξίας 28,2 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,01% στις 5.277,86 μονάδες, ενώ στο +0,58% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.979,83 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,92% στις 2.277,09 μονάδες.

Πλάγια γραμμή

Δεύτερη ημέρα κατά την οποία το ΧΑ κινήθηκε σε μια πλάγια γραμμή, προσπαθώντας να ισορροπήσει και να κρατήσει την επαφή του με τις 2.100 μονάδες μετά τη μεγάλη διόρθωση της Δευτέρας. Στη ουσία έχει διαμορφωθεί στη αγορά μια άτυπη κούρσα ανάμεσα σε εκείνα τα χαρτοφυλάκια που θέλουν να κατοχυρώσουν μέρος των κερδών τους, αλλά δεν θέλουν να χάσουν τις θέσεις τους, υπό το φόβο της συνέχισης της ανόδου.

Στο επίκεντρο τίθενται οι τίτλοι που έχουν κάνει μια ικανοποιητική διόρθωση ώστε οι αγοραστές να απορροφούν τις επιπλέον εντολές πώλησης, αλλά και οι τίτλοι που παραμένουν κοντά στα τοπικά υψηλά τους και είναι στους στόχους του profit taking. Η χαμηλή συχνότητα των συναλλαγών μάλιστα μέχρι λίγο πριν την λήξη των τελευταίων δύο συνεδριάσεων μαρτυρά αυτήν την επιφυλακτικότητα, εικόνα που επαναλήφθηκε και σήμερα. Παρόλα αυτά, η δυναμική των συναλλαγών δεν έχει χαθεί, αφού και αυτές τις δύο ημέρες ο τζίρος κινείται όπως και από την αρχή του Αυγούστου, σταθερά πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ.

Ουσιαστικά όμως, ο γενικός δείκτης έχει χάσει προς ώρας την επιθετική ανοδική του τάση, έχοντας περιθώριο διόρθωσης έως την πρώτη στήριξη των 2.065 – 2.075 μονάδων. Κρίσιμο ρόλο θα παίξει και το γεγονός ότι τα περιθώρια του τραπεζικού δείκτη μέχρι τις πιο κοντινές του στηρίξεις απέχουν σχεδόν 70 μονάδες, αφού η κοντινότερη σημαντική στήριξη είναι στις 2.209 μονάδες.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Εθνική, Alpha Bank, Metlen και Βιοχάλκο ήταν αυτές που σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες στον FTSE 25, αφού έκλεισαν με πτώση άνω του 1%, ενώ ήπια πτωτικά κινήθηκαν οι Πειραιώς, Eurobank, Cenergy και ΕΛΧΑ. Χωρίς μεταβολή έκλεισαν οι Motor Oil και Aktor.

Στον αντίποδα, Lamda και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεχώρισαν με κέρδη 3,70% και 3,31% αντίστοιχα, με τις ΟΠΑΠ και Σαράντη να κερδίζουν 2,94% και 2,61% αντίστοιχα. Άνω του 1% ήταν η άνοδος σε Helleniq Energy, Jumbo, Aegean, Coca Cola και ΕΥΔΑΠ, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Optima Bank, Κύπρου, Τιτάν, ΟΤΕ, ΔΑΑ και ΔΕΗ.

Πηγή: ot.gr