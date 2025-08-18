Απότομα προσγειώθηκε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την εννιαήμερη άνοδο του σε πολυετή υψηλά, με πολλούς επενδυτές να βρίσκουν αφορμή τις γεωπολιτικές εξελίξεις προκειμένου να κατοχυρώσουν μέρος των μεγάλων κερδών τους και να μειώσουν το ρίσκο τους.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,59% στις 2.092,32 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.088,97 μονάδων (-1,75%) και 2.132,89 μονάδων (+0,32%). Ο τζίρος ανήλθε στα 239,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 43,6 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 8 εκατ. τεμάχια αξίας 40,9 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,14% στις 5.358,90 μονάδες, ενώ στο -0,06% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.968,28 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,80% στις 2.351,40 μονάδες.

Καλοδεχούμενη η διόρθωση

Η αφορμή δόθηκε στη Λ. Αθηνών με το ΧΑ να συντάσσεται με το κλίμα επιφυλακτικότητας και αναπροσαρμογής των θέσεων που επικράτησε διεθνώς, στη σκιά των γεωπολιτικών εξελίξεων γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία και να κάνει την εν πολλοίς αναμενόμενη διόρθωση.

Αρκετά χαρτοφυλάκια βρήκαν ευκαιρία να κατοχυρώσουν μέρος των ομολογουμένως ελκυστικών κερδών που καταγράφουν από το ράλι της αγοράς φέτος, καθώς όπως υπενθύμισε και ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance, ήδη στα μέσα Αυγούστου ο ΓΔ έχει πιάσει με το παραπάνω την απόδοση του 2023 έχοντας ξαφνιάσει και τους πιο αισιόδοξους. Ωστόσο, κατά τον ίδιο, μπορεί οι αποδόσεις να είναι θεαματικές, παρόλα αυτά ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλη συμμετοχή που φοβίζει.

Η αλήθεια είναι ότι ο Αύγουστος είναι συνήθως ένας ήσυχος μήνας και τέτοια καλοκαιρινή κίνηση έχουμε να δούμε από το 1999. Η αγορά παρόλα αυτά τεχνικά δεν μοιάζει με το 99 αλλά με το 98, όπερ σημαίνει ότι μία τέτοια τάση είναι πολύ δύσκολο να χαλάσει. Σίγουρα μπορεί να δώσει απότομες διορθώσεις αλλά και πάλι θα απορροφούνται εύκολα, καταλήγει ο κ. Ζαχαράκης.

Η αγορά θα κληθεί να δώσει ένα τεστ αυτές τις ημέρες σχετικά με τη δυναμική της, καθώς θα πρέπει να διαχειριστεί την διορθωτική πορεία που ήταν μαθηματικώς βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα ερχόταν. Η κίνηση του Αυγούστου, και όχι μόνο φυσικά, ήταν τόσο μεγάλη, που μια διόρθωση εντός των «ασφαλών» τεχνικών «υδάτων» μόνο ευεργετικά θα μπορούσε να λειτουργήσει.

Τεχνικά, δηλαδή, σύμφωνα με τη Fast Finance, σήμερα ο γενικός δείκτης έχασε τις 2.118 μονάδες, πάνω από τις οποίες συντηρείτο σε κλείσιμο η επιθετική τάση. Η διάσπαση μπορεί να μας δώσει το επίπεδο των 2.065 – 2.075 μονάδων. Η αντίσταση είναι στις 2.164 μονάδες. Ο FTSE 25 έχει τις 5.222 μονάδες ως κοντινότερη στήριξη σε περίπτωση διόρθωσης. Ο τραπεζικός έχει κοντινότερη σημαντική στήριξη στις 2.209 μονάδες.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, ο Τιτάν έκλεισε με απώλειες 4,20%, με τις Alpha Bank και Eurobank να υποχωρούν κατά 3,19% και 3,01% αντίστοιχα. Άνω του 2% ήταν η πτώση σε Εθνική, Βιοχάλκο και Motor Oil, ενώ άνω του 1% σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Hellenniq Energy, Πειραιώς, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΕΛΧΑ, Jumbo, Σαράντης και Τράπεζα Κύπρου.

Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Cenergy και Λάμδα, ενώ ΔΑΑ και Aegean κατάφεραν στο τέλος να απορροφήσουν τις πιέσεις τους και να κλείσουν αμετάβλητες. Θετικά έκλεισαν οι ΟΤΕ και Coca Cola, ενώ Optima Bank και Aktor έκλεισαν με κέρδη 2,10% και 2,52% αντίστοιχα.

Πηγή: ot.gr