Στην πλάγια κίνηση της αφομοίωσης των επιπέδων παρέμεινε και σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, αφού κατάφερε να ισορροπήσει ανάμεσα σε αντίρροπες δυνάμεις και να κρατήσει τα κεκτημένα του Αυγούστου.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,01% στις 2.097,07 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.091,07 μονάδων (-0,29%) και 2.105,39 μονάδων (+0,39%). Ο τζίρος ανήλθε στα 189,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 34,6 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 4,1 εκατ. τεμάχια αξίας 27 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,03% στις 5.276,47 μονάδες, ενώ στο +0,52% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.995,27 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,20% στις 2.281,69 μονάδες.

Συνεχίζεται η συσσώρευση

Η αγορά έκλεισε την τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση αφομοίωσης των επιπέδων, εξέλιξη που κρίνεται προς ώρας ως θετική μετά τη μεγάλη ανοδική κίνηση του πρώτου δεκαπενθημέρου του Αυγούστου. Δίνεται, δηλαδή, η δυνατότητα να διορθώσει η αγορά σε χρόνο και όχι σε μονάδες, με τους τίτλους να διαδέχονται καθημερινά στο «βάρος» των στηρίξεων.

Ο σχηματισμός ενδεχομένως να συντηρηθεί, εάν δεν έχουμε κάποιον καταλύτη που να τον σταματήσει, με τις περισσότερες εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι ενδεχομένως θα τον δούμε από τα τέλη του Αυγούστου. Εκεί θα έχουμε καλύτερη εικόνα και για τις διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν το επενδυτικό αίσθημα, όπως η πορεία των επιτοκίων.

Σύμφωνα με τον Πέτρο Στεριώτη, μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τεχνικών Αναλυτών, οι επενδυτές – κυρίως οι ξένοι, που ελέγχουν περίπου τα 2/3 συναλλακτικού όγκου και κεφαλαιοποίησης του ΧΑ – επιστρέφουν στα… θρανία, προφανώς με νέες ιδέες και διαθέσεις αξιολόγησης των ευκαιριών και των ρίσκων που προσφέρουν οι παγκόσμιες αγορές, μεταξύ αυτών και η λεωφόρος Αθηνών.

Οπωσδήποτε, το διεθνές κλίμα (γεωπολιτικά, επιτόκια, τεχνολογικές αποτιμήσεις, Τραμπ) δεν θα αφήσουν τους θεσμικούς σε… ησυχία, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για τον φετινό «παγκόσμιο πρωταθλητή» των αποδόσεων, Γενικό Δείκτη της Αθήνας. Οριακές πλέον σε αυτά τα επίπεδα οι ισορροπίες μεταξύ μιας σημαντικότερης κατοχύρωσης κερδών στις προπορευόμενες αγορές ή μιας «παραμονής στο τρένο» της πενταετούς ανοδικής τάσης, η οποία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη υποστήριξη, κατά τον κ. Στεριώτη.

Μπαίνοντας στο φθινόπωρο αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις των εισηγμένων στη «σκακιέρα» των επιχειρηματικών deals, οφείλοντας βεβαίως ως επενδυτές να αξιολογούμε το αν και κατά πόσο αυτές δημιουργούν προστιθέμενη αξία ή όχι για τους μετόχους. Παράλληλα αναμένονται ειδήσεις πέραν του «ελέγχου» της εκάστοτε ελληνικής εισηγμένης, όπως η πορεία αναβάθμισης του ΧΑ, η κίνηση των επιτοκίων και τα επόμενα… «deal» του Ντόναλντ Τραμπ σε γεωπολιτικό και εμπορικό επίπεδο.

Όπως και να έχει πάντως, ο κ. Στεριώτης θεωρεί άτοπο τόσο το να αρχίσουν να εκλαμβάνονται ως αυτονόητα τα ιστορικά ρεκόρ του ΧΑ (βλ. 10 σερί μήνες ανόδου κλπ.) όσο και το να μην αναγνωρίζεται ειλικρινά η πρόοδος που έχει συντελεστεί στα ελληνικά θεμελιώδη και η οποία έχει τελικά οδηγήσει την αγορά μας σε αυτά τα επίπεδα. Και ο νοών νοείτω…

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, το -2,33% της Optima Bank, αλλά και το -1,40% του ΟΠΑΠ «βάρυναν» τον γενικό δείκτη, όπως και τα αρνητικά πρόσημα σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΧΑ, Helleniq Energy, Aegean, Πειραιώς, Λάμδα, ΕΥΔΑΠ, Metlen, Titan, Jumbo, OTE, Cenergy, Coca Cola και Motor Oil.

Στον αντίποδα, σημαντικά στηρίγματα έδωσαν τα άνω του 1% κέρδη σε ΔΑΑ, Aktor και Alpha Bank, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΔΕΗ, Κύπρου, Εθνική, Eurobank, Βιοχάλκο και Σαράντης.

