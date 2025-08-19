Το Ισραήλ εξακολουθεί να απαιτεί την απελευθέρωση «όλων των ομήρων» που παραμένουν στη Γάζα, όπως δήλωσε κυβερνητική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο, σχολιάζοντας τη νέα πρόταση των μεσολαβητών για την κατάπαυση του πυρός. Το σχέδιο, που έχει γίνει αποδεκτό από τη Χαμάς, προβλέπει εκεχειρία 60 ημερών και επιστροφή των ομήρων σε δύο φάσεις.

Παρά την πρόοδο, η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει ακόμη δώσει επίσημη απάντηση. Η ίδια πηγή τόνισε ότι το Τελ Αβίβ «βρίσκεται στην τελική, αποφασιστική φάση εναντίον της Χαμάς» και δεν πρόκειται να αφήσει «κανέναν όμηρο πίσω».

Οι μεσολαβητές και η αμερικανική πίεση

Η πρόταση διαμορφώθηκε με τη διαμεσολάβηση Αιγύπτου, Κατάρ και ΗΠΑ. Το Κατάρ τη χαρακτήρισε «πολύ θετική», σημειώνοντας ότι επαναλαμβάνει σχεδόν ακέραιο το αμερικανικό σχέδιο που είχε προηγουμένως αποδεχθεί το Ισραήλ. Στο σχέδιο του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ προβλέπεται η απελευθέρωση δέκα ζωντανών ομήρων και η επιστροφή 18 σορών, με αντάλλαγμα την προσωρινή εκεχειρία και την έναρξη διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

Από την πλευρά της, η Ουάσινγκτον δηλώνει ότι εξετάζει την πρόταση. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ άφησε αιχμές ότι η απόφαση της Χαμάς να την αποδεχθεί συνδέεται με την πρόσφατη «πολύ αυστηρή» ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στο Truth Social.

Οι αντιδράσεις στο Ισραήλ

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, ακροδεξιοί υπουργοί όπως ο Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ προειδοποιούν τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην υποχωρήσει, θεωρώντας ότι δεν έχει εντολή να συνάψει «μερική συμφωνία». Η στάση αυτή αντανακλά τις έντονες εσωτερικές πιέσεις που δέχεται η ισραηλινή κυβέρνηση, καθώς οι οικογένειες των ομήρων ζητούν άμεση λύση ενώ οι σκληροπυρηνικοί αξιώνουν τη συνέχιση της στρατιωτικής εκστρατείας.

Από τους 251 ομήρους που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι 49 παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων οι 27 εκτιμάται ότι είναι ήδη νεκροί.

Νέες επιθέσεις ενώ συνεχίζεται ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα

Την ίδια ώρα, η Πολιτική Άμυνα της Γάζας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινά πλήγματα στις συνοικίες Ζεϊτούν και Αλ Σάμπρα της πόλης της Γάζας. Αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για συνεχή βομβαρδισμό με άρματα, πυροβολικό και drones.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις στοχεύουν στην εξουδετέρωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Χαμάς, ενώ επικαλέστηκε «σεβασμό στο διεθνές δίκαιο» και προσπάθεια περιορισμού των απωλειών αμάχων. Παράλληλα, στο νότιο τμήμα του θύλακα, στο Χαν Γιουνές, ένα πλήγμα είχε ως στόχο, σύμφωνα με το Ισραήλ, μαχητή της Χαμάς.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι τα δύο εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας βρίσκονται στο χείλος της λιμοκτονίας, ενώ κατήγγειλε ότι δεν έχει λάβει άδεια για τη διανομή σκηνών στους εκτοπισμένους, την ώρα που το ισραηλινό σχέδιο προβλέπει τη μετακίνησή τους προς τον νότο.

Αδιέξοδο με φόντο τον πόλεμο των 22 μηνών

Παρά τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες, οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει σε μόνιμο τερματισμό των συγκρούσεων. Ο πόλεμος, που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια, συνεχίζει να προκαλεί τεράστιες απώλειες και να εντείνει την ανθρωπιστική καταστροφή στον παλαιστινιακό θύλακα, με την τύχη των ομήρων να παραμένει το βασικό εμπόδιο σε μια συνολική συμφωνία.