Η Αίγυπτος ανακοίνωσε ότι παρέδωσε στο Ισραήλ μια νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας ότι πλέον «η μπάλα είναι στο ισραηλινό γήπεδο».

Οι μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ κατάρτισαν μια πρόταση που βασίζεται σε ένα προηγούμενο αμερικανικό σχέδιο, ανέφερε ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών Ντιάα Ρασουάν, μιλώντας στο κρατικό μέσο ενημέρωσης Al-Qahera News. Η πρόταση αυτή «εστάλη στο Ισραήλ και η μπάλα είναι πλέον στο γήπεδο» των Ισραηλινών, πρόσθεσε.

«Ναι» από τη Χαμάς

Θετικά απάντησε η Χαμάς στη νέα πρόταση εκεχειρίας με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία παρέλαβε νωρίτερα σήμερα από τους μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα στέλεχος της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης.

«Η Χαμάς παρέδωσε την απάντησή της στους μεσολαβητές» και επιβεβαίωσε ότι η ίδια όσο και οι άλλες οργανώσεις δέχτηκαν τη νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός, χωρίς να ζητήσουν τροποποιήσεις, ανέφερε το στέλεχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Το κείμενο αυτό επαναλαμβάνει τους βασικούς όρους προηγούμενης αμερικανικής πρότασης η οποία προέβλεπε εκεχειρία 60 ημερών στη Γάζα και την απελευθέρωση σε δύο στάδια Ισραηλινών ομήρων που απήχθησαν από τη Χαμάς κατά την επίθεσή της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Η πρόταση βασίζεται σε εκείνη του Αμερικανού απεσταλμένου»

Νωρίτερα, Παλαιστίνιος αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, διευκρίνισε ότι η πρόταση «βασίζεται σε αυτή του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, η οποία προβλέπει εκεχειρία 60 ημερών και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων σε δύο στάδια».

«Η πρόταση είναι μια συμφωνία- πλαίσιο για την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια μόνιμη εκεχειρία», σημείωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι την πρόταση θα εξετάσει η διοίκηση της Χαμάς με τους επικεφαλής άλλων συμμαχικών της τρομοκρατικών οργανώσεων.

Η Χαμάς είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της βρίσκεται στο Κάιρο για συνομιλίες με Αιγύπτιους αξιωματούχους σχετικά με τις προσπάθειες επίτευξης εκεχειρίας στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από περισσότερους από 22 μήνες.

Η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ μεσολαβούν μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ωστόσο δεν είχε επιτευχθεί κάποια πρόοδος στις συνομιλίες έπειτα από μια πρώτη, σύντομη εκεχειρία στις αρχές του έτους.