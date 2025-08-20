«Δεν σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή η αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για τον ρωσοουκρανικό πόλεμο.

«Είναι θετικό από μόνο του ότι υπάρχει όποια ορατότητα μετά τις επαφές στις ΗΠΑ, από εκεί και πέρα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη για άμεση εκεχειρία και η βούληση των ΗΠΑ και όλης της Ευρώπης είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας. Η Ελλάδα δεν θα βάλει νερό στο κρασί σε θέματα που συνόρων. Αλλά επειδή βλέπω ξαφνικά μια διάθεση κάποιων εντός συνόρων που αμφισβητούν την στάση της χώρας μας που από την αρχή πήρε την ξεκάθαρη θέση υπέρ της Ουκρανίας, η στάση αυτή είναι υποκριτική και επιζήμια για τα εθνικά συμφέροντα.

Δεν μπορείς να λες ότι καταδικάζεις την εισβολή στην Κύπρο και για μια άλλη εισβολή να λες ότι δεν πειράζει ας κάνουμε τα στραβά μάτια. Αυτή η ρητορική ιδίως από αυτά που θέλουν να δηλώνονται ως πατριωτικά κόμματα είναι επιζήμια. Άρα μια χώρα η οποία στέκεται απέναντι σε οποιασδήποτε μορφής αναθεωρητισμό δεν μπορούσε παρά να σταθεί στο πλευρό του αμυνόμενου», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Στην Ελλάδα και στον κόσμο υπάρχουν κάποιοι αλα καρτ ευαίσθητοι», είπε ακόμη.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Οι αποφάσεις που έχει λάβει η Ευρώπη έχουν αντιστρέψει την κατάσταση που ήταν επιβαρυντική για κράτη όπως η Ελλάδα», σημείωσε επίσης.