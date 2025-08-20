Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν αεροπορική ισχύ για να στηρίξουν μια ευρωπαϊκή δύναμη ασφαλείας στην Ουκρανία, αλλά απέκλεισε την ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων.

Μετά τη σύνοδο κορυφής του Τραμπ με τον ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέθεσε στον στρατηγό της Πολεμικής Αεροπορίας Νταν Κέιν, να καταρτίσει επιλογές για εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με αυτές του ΝΑΤΟ για τη δύναμη αυτή, σύμφωνα με δυτικό αξιωματούχο.

Ωστόσο, η σχεδιαζόμενη δύναμη αντιμετωπίζει σημαντικές διπλωματικές προκλήσεις.

Αντιδρά η Ρωσία

Παρότι ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι αναμένει από τον ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να αποδεχθεί την παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει αντιταχθεί στην ιδέα αποστολής στρατευμάτων από μέλη του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

«Επαναλαμβάνουμε τη σταθερή θέση μας ότι απορρίπτουμε κάθε σενάριο που προβλέπει ανάπτυξη στρατιωτικού αποσπάσματος στην Ουκρανία με συμμετοχή κρατών-μελών του ΝΑΤΟ», δήλωσε την Τρίτη η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα.

Ένα τέτοιο βήμα, πρόσθεσε, θα μπορούσε να οδηγήσει σε «ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της σύγκρουσης με απρόβλεπτες συνέπειες». Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε τι είδους αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη από αέρος θα παρασχεθεί –αν θα περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη, αντιαεροπορικά συστήματα ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτήρησης.

Το σχέδιο του Πενταγώνου

«Όταν πρόκειται για την ασφάλεια, οι Ευρωπαίοι είναι πρόθυμοι να βάλουν ανθρώπους στο έδαφος», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox. «Εμείς είμαστε πρόθυμοι να τους βοηθήσουμε, κυρίως από αέρος, γιατί κανείς δεν έχει τον εξοπλισμό που έχουμε εμείς».

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το Πεντάγωνο θα μπορούσε να αναπτύξει αεροσκάφη εκτός Ουκρανίας για την προστασία των ευρωπαϊκών δυνάμεων, όπως μαχητικά για στήριξη σε περιπτώσεις επιθέσεων ή drones. Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν επίσης να μεταφέρουν στρατεύματα και εξοπλισμό με τα μεταγωγικά τους, να παρέχουν αντιαεροπορικά συστήματα και στρατιωτικές πληροφορίες.

Αναγκαίες οι εγγυήσεις ασφαλείας

Οι Ευρωπαίοι διστάζουν να στείλουν δυνάμεις χωρίς την «εγγύηση ασφαλείας» των ΗΠΑ, δηλαδή τη διαβεβαίωση ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούν να παρέμβουν σε περίπτωση επίθεσης κατά των στρατευμάτων.

Σε ένδειξη ανησυχίας του ΝΑΤΟ για πιθανές κινήσεις της Μόσχας, η Συμμαχία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έθεσε σε επιφυλακή τις δυνάμεις της, συμπεριλαμβανομένων αντιαεροπορικών συστημάτων, όταν ρωσικά αεροσκάφη εκτόξευσαν πυραύλους κατά της Ουκρανίας. Τελικά, δεν σημειώθηκαν παραβιάσεις του εναέριου χώρου.

Μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τους Ευρωπαίους ηγέτες τη Δευτέρα, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα ξεκινήσει να εργάζεται με τους Ευρωπαίους πάνω στα σχέδια εγγύησης ασφαλείας για την Ουκρανία. Οι εγγυήσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν δέσμευση αντίστοιχη με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το οποίο επίθεση σε ένα μέλος θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Τι εξετάζουν Γαλλία-Βρετανία

Το σχέδιο για τη δύναμη στήριξης προς την Ουκρανία καταρτίστηκε από Βρετανούς και Γάλλους λίγο πριν από την επανεκλογή του Τραμπ. Απέκτησε μεγαλύτερη βαρύτητα μετά τη σκληρή αντιπαράθεση του Ζελένσκι με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο νωρίτερα φέτος. Αρχικά, οι Ευρωπαίοι σχεδίαζαν να αναπτύξουν έως και 30.000 στρατιώτες. Όμως ο Τραμπ έδειξε μικρό ενδιαφέρον για αμερικανική συμμετοχή, ενώ Γερμανία και Ιταλία αρνήθηκαν να στείλουν δυνάμεις.

Η Βρετανία και η Γαλλία άρχισαν στη συνέχεια να συζητούν για μια πιο περιορισμένη δύναμη μερικών χιλιάδων στρατιωτών, μακριά από την πρώτη γραμμή. Οι δυνάμεις αυτές θα στήριζαν τον ουκρανικό στρατό και θα λειτουργούσαν αποτρεπτικά έναντι πιθανής ρωσικής επίθεσης, σε στρατηγικές τοποθεσίες, όπως αεροδρόμια και στρατιωτικά κέντρα.

Γάλλοι αξιωματούχοι έχουν αναφέρει ότι το Παρίσι θα μπορούσε να αναπτύξει αρχικά 3.000–5.000 στρατιώτες στην Ουκρανία.

Βρετανοί και γάλλοι αξιωματικοί επισκέφθηκαν την Ουκρανία τον Απρίλιο για να εξετάσουν επιλογές. Η Βρετανία πιθανότατα θα επικεντρωθεί στην αεροπορική υποστήριξη, καθώς ο στρατός της έχει περιοριστεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες.