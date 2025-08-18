Σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Καρδίτσα, στη περιοχή Ρεντίνα, στα όρια των νομών Καρδίτσας και Φθιώτιδας.

Ειδικότερα, η σεισμική δόνηση εντοπίζεται 5 Χλμ. ΝΝΔ της Ρεντίνας Καρδίτσας, όπως αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Παράλληλα, σημειώνεται πως ο σεισμός ήταν 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 18χλμ, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση.

Υπενθυμίζεται, ότι σεισμικές δονήσεις με διαφορά μερικών λεπτών σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή των Φαλασάρνων.