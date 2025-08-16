Κενά μνήμης λόγω μέθης επικαλέστηκε ο 27χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στα Συχαινά της Πάτρας, αρνούμενος κάθε συμμετοχή στα γεγονότα. Αντίθετα, ο 19χρονος συγκατηγορούμενός του ομολόγησε την εμπλοκή του. Και οι δύο θα απολογηθούν την Κυριακή, ενώ σήμερα το μεσημέρι οδηγείται ενώπιον του ανακριτή ο 25χρονος που συνελήφθη για φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου.

Κενά μνήμης λόγω μέθης

«Δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι τίποτα. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο», φέρεται να δήλωσε ο 27χρονος, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε πλατεία μαζί με τον 19χρονο, όπου και έκαναν χρήση χασίς.

Ο 19χρονος, ωστόσο, ισχυρίζεται ότι ο φίλος του ήταν αυτός που μπήκε στο χωράφι και άναψε τη φωτιά. «Μαζί με τον 27χρονο κάναμε βόλτες στην περιοχή με το μηχανάκι. Δύο φορές μου ζήτησε να κατέβει και μέχρι να γυρίσω εγώ με το μηχανάκι είχε βάλει φωτιά», φέρεται να κατέθεσε, χωρίς να διευκρινίζει τον λόγο της πράξης.

Έρευνα για ανάμειξη τρίτου προσώπου

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο κάποιος ή κάποιοι να τους προσέγγισαν έναντι αντιτίμου για να βάλουν τη φωτιά. Αναμένεται να ζητηθεί άρση τηλεφωνικού απορρήτου για να διαπιστωθούν τυχόν επικοινωνίες που προηγήθηκαν.

Τους δύο συλληφθέντες ελέγχουν επίσης η Κρατική Ασφάλεια και η Αντιτρομοκρατική.

Τι υποστηρίζει ο 25χρονος

Ο 25χρονος που συνελήφθη για φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου αρκέστηκε μόνο να πει ότι πήγε να σβήσει μία καύτρα στο χωράφι.

Σύμφωνα με μάρτυρες και φωτογραφικά ντοκουμέντα, η φωτιά ξέσπασε δύο με τρία λεπτά μετά την απομάκρυνσή του από το σημείο, ενώ προηγουμένως ήταν σκυμμένος. Ωστόσο, υπάρχουν καταθέσεις που τον θέλουν να βοηθάει τους πυροσβέστες στην κατάσβεση.

Ο 25χρονος θα απολογηθεί σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι ενώπιον του ανακριτή, και έξω από το Δικαστικό Μέγαρο αναμένεται να συγκεντρωθούν συγγενείς και φίλοι για να τον στηρίξουν.