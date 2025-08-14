Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών οδηγήθηκε σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή του Γηροκομείου για υπόθεση εμπρησμού.

Μετά την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα, παραπέμφθηκε στον ανακριτή Πατρών, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί μεθαύριο Σάββατο.

Ο 25χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε γίνει αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομειού, την στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. ‘Ανδρες της ΟΠΚΕ και της διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομειού και έπειτα από καταδίωξη τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Σημειώνεται ότι ο 19χρονος και ο 27χρονος που έχουν συλληφθεί από την αστυνομία για την υπόθεση εμπρησμού στην περιοχή των Συχαινών, πρόκειται να απολογηθούν την προσεχή Κυριακή στον ανακριτή, μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν σήμερα το απόγευμα.

Δύο νέες προσαγωγές για εμπρησμό στην Πάτρα

Την ίδια στιγμή, δύο ακόμα άτομα έχουν προσαχθεί στην Ασφάλεια Πατρών, τα οποία εντοπίστηκαν στην περιοχή του Μπάλα Πατρών, μετά την αναζωπύρωση της φωτιάς που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία προχώρησε στις προσαγωγές των δύο ατόμων έπειτα από μαρτυρίες που είχε στην διάθεσή της για τις κινήσεις τους στην περιοχή πριν εκδηλωθεί η αναζωπύρωση της πυρκαγιάς.