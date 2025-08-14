Την πόρτα του Εισαγγελέα πέρασαν στις 5 το απόγευμα της Πέμπτης (14/8) οι τρεις συλληφθέντες για τις φωτιές στην περιοχή της Πάτρας.

Δύο από τους συλληφθέντες, ηλικίας 27 και 19 ετών, κατηγορούνται για τη φωτιά στα Συχαινά, καθώς από την πραγματοποίηση ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους.

Ο 19χρόνος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο στο οποίο έβαλε φωτιά με αναπτήρα και το οποίο είναι το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Ο 27χρονος φέρεται να επικαλείται κενό μνήμης.

Ο τρίτος από τους κατηγορούμενους, ένας 25χρονος, συνελήφθη χθες, Τετάρτη (13/8) από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα.