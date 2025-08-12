Ο Β’ Τόμος του εμβληματικού μυθιστορήματος της Αθηνάς Κακούρη έρχεται με ΤΟ ΒΗΜΑ.

Η ιστορία δεν τελειώνει. Συνεχίζεται με πάθος, ίντριγκα και εκπλήξεις. Αυτή την Κυριακή 17 Αυγούστου, το ΒΗΜΑ φέρνει στους αναγνώστες τον Β΄ Τόμο του μυθιστορήματος «ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ» της Αθηνάς Κακούρη, ενός έργου που ξεδιπλώνει με σπάνια δεξιοτεχνία μια από τις πιο δυναμικές περιόδους της νεότερης ελληνικής ιστορίας – την Πάτρα του 19ου αιώνα.

Μετά το συναρπαστικό ξεκίνημα του Α΄ Τόμου, η πλοκή βαθαίνει. Οι ήρωες, παγιδευμένοι ανάμεσα σε έρωτα και εκδίκηση, συμφέρον και ηθική, οδηγούνται σε συγκρούσεις με αναπάντεχες συνέπειες. Όλα αυτά στον παλμό μιας πόλης που, το 1890, δεν είναι απλώς σκηνικό αλλά ζωντανός οργανισμός – με τη λάμψη του σταφιδεμπορίου, την ένταση των κοινωνικών αντιθέσεων, την ανάσα μιας Ελλάδας που αλλάζει.

Η Αθηνά Κακούρη, με αφηγηματική ακρίβεια και συναισθηματική ευφυΐα, αποτυπώνει χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται και σκιαγραφεί τοπία που μοιάζουν να αναδύονται από παλιές φωτογραφίες και οικογενειακές αφηγήσεις.

Η ζωή πίσω από τις λέξεις

Γεννημένη το 1928 στην Πάτρα, η Αθηνά Κακούρη γνώρισε από νωρίς την ένταση της Ιστορίας: τον πόλεμο, την Κατοχή, την ανασυγκρότηση. Στα νεανικά της χρόνια εργάστηκε στο ναυτιλιακό γραφείο του πατέρα της – εμπειρία που της χάρισε μια ξεχωριστή επαφή με το εμπόριο, τη ναυτιλία, και τις μικρές αλλά ουσιώδεις λεπτομέρειες που διαμορφώνουν το σκηνικό των Πριμαρολιών. Η γραφή της γεννήθηκε ανάμεσα σε φορτωτικές και αποστολές σταφίδας· ωρίμασε με τις δημοσιεύσεις της στον «Νεολόγο» και διακρίθηκε νωρίς με βραβεία και διαγωνισμούς.

Η βράβευση του μυθιστορήματος «ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ«με το Βραβείο Νικηφόρου Βρεττάκου ήρθε για να επισφραγίσει τη λογοτεχνική αξία ενός έργου που δεν περιορίζεται σε ιστορική αναπαράσταση, αλλά μεταφέρει την αίσθηση μιας άλλης Ελλάδας.

