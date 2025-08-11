Την Κυριακή 17 Αυγούστου, οι αναγνώστες της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ έχουν ραντεβού με τη Μεγάλη Αστυνομική Λογοτεχνία των εκδόσεων ΑΓΡΑ. Στη συναρπαστική συλλογή που έχει ήδη κερδίσει τους φίλους του είδους, έρχεται να προστεθεί το τέταρτο βιβλίο, το πολυσυζητημένο «Ποτέ πια μόνος» του Γάλλου συγγραφέα Καρύλ Φερέ – ένα έργο που ξεχωρίζει για την ένταση, τη συγκίνηση και τον κοινωνικό του στοχασμό.

Με φόντο τη σύγχρονη Ελλάδα, ο Φερέ υφαίνει μια ιστορία που ξεπερνά τα όρια του κλασικού αστυνομικού μυθιστορήματος. Στο κέντρο της πλοκής, ο πρώην αστυνομικός Μακ Κας επιχειρεί να ξαναχτίσει τη ζωή του και να επανασυνδεθεί με τη 13χρονη κόρη του, Αλίς, σε ένα καλοκαίρι που υπόσχεται γαλήνη αλλά καταλήγει σε έναν εφιάλτη. Η απώλεια του φίλου του, Μάρκο, γίνεται η αφετηρία μιας αγωνιώδους αναζήτησης, που δοκιμάζει όχι μόνο τα όρια του ήρωα, αλλά και την εύθραυστη σχέση πατέρα και κόρης.

Πέρα από την αγωνία και την ένταση, το «Ποτέ πια μόνος» αγγίζει καυτά ζητήματα της εποχής: την ανθρωπιστική κρίση, το μεταναστευτικό, τη μοναξιά και την αναζήτηση ταυτότητας. Ο Φερέ αποτυπώνει με ωμό ρεαλισμό τις κοινωνικές αντιθέσεις, ενώ η αδιαφορία των μηχανισμών και η απόγνωση των αδύναμων γίνονται ο σιωπηλός, αλλά πανίσχυρος, αντίπαλος του ήρωα.

Η γραφή του είναι άμεση, συναισθηματικά φορτισμένη και κινηματογραφική. Οι διάλογοι ζωντανοί, οι εικόνες καθηλωτικές, η ατμόσφαιρα πυκνή – ένα βιβλίο που διαβάζεται απνευστί, αλλά αφήνει πίσω του προβληματισμούς και ερωτήματα. Η έρευνα του Μακ Κας δεν είναι μόνο για έναν χαμένο φίλο. Είναι μια αλληγορία για την αλήθεια, την ευθύνη και τη διαρκή μάχη να μην είμαστε ποτέ πραγματικά μόνοι.

«ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΜΟΝΟΣ» του Καρύλ Φερέ

Την Κυριακή 17 Αυγούστου, αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ.