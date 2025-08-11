Σε ιστορικό σταυροδρόμι βρίσκεται η Βολιβία, καθώς σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών της Κυριακής, για πρώτη φορά εδώ και περίπου από 20 χρόνια προηγούνται στην κούρσα υποψήφιοι από την κεντροδεξιά και την δεξιά.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με δημοσκοπήσεις της Ipsos/Ciesmori και Captura Consulting, πρώτος έρχεται ο κεντροδεξιός επιχειρηματίας Σαμουέλ Δόρια Μεδίνα, υποψήφιος του Μετώπου Εθνικής Ενότητας, με 21,2% και 21,6% στην πρόθεση ψήφου αντίστοιχα. Ακολουθεί σε μικρή απόσταση ο άλλοτε αντιπρόεδρος της δεξιάς Χόρχε Κιρόγα, της συμμαχίας Libre, που προσελκύει το 20% της πρόθεσης ψήφου κατά τις δυο δημοσκοπήσεις.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι δεν ξεπερνούν το 8% της πρόθεσης ψήφου, ενώ οι υποστηρικτές του Έβο Μοράλες, που έχει αποκλειστεί από τις εκλογές επειδή έχει μπει όριο στις θητείες που μπορεί να έχει ένας πρόεδρος, καλούν σε άκυρο – λευκό τα ποσοστά των οποίων θα φτάσουν κοντά στο 15%.

Αν αυτές οι τάσεις επιβεβαιωθούν την Κυριακή, οι δυο προποροευόμενοι υποψήφιοι θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο της 19ης Οκτωβρίου.

Από το 2005, το Κίνημα προς τον Σοσιαλισμό (MAS), κόμμα της αριστεράς υπό την ηγεσία αρχικά του Έβο Μοράλες, που εξασφάλισε τρεις προεδρικές θητείες (2006-2019), κατόπιν του Λουίς Άρσε (2020-2025), κέρδισε όλες τις προεδρικές εκλογές στον πρώτο γύρο.

Η οικονομική κρίση, ο πληθωρισμός και οι προσωπικές κόντρες κόστισαν στο MAS

Το MAS βλέπει να απειλείται σοβαρά, για πρώτη φορά, η παραμονή του στην εξουσία στις εκλογές, καθώς η Βολιβία είναι βυθισμένη σε σοβαρή οικονομική κρίση, με ελλείψεις δολαρίων, καυσίμων, ακόμη και τροφίμων, κάτι που έχει μετατραπεί στην κυριότερη ανησυχία των Βολιβιανών τους τελευταίους μήνες.

Ο πληθωρισμός έφθασε το 24,8% τον Ιούλιο, ή αλλιώς στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008.

Τον Ιούνιο, με σύνθημα «χωρίς τον Έβο δεν γίνονται εκλογές», υποστηρικτές του πρώην προέδρου προχώρησαν σε αποκλεισμούς δρόμων και διαδηλώσεις, που αμαυρώθηκαν από επεισόδια με τουλάχιστον οκτώ νεκρούς, ανάμεσά τους τέσσερις αστυνομικούς.

Ο πρώην πρόεδρος Μοράλες έχει καταφύγει στην Τσαπάρε, πολιτικό οχυρό του στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όπου βρίσκονται πολλές καλλιέργειες κόκας, εξαιτίας του εντάλματος σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος του για υπόθεση εμπορίας ανήλικης, κατηγορία που απορρίπτει.

Σύμφωνα πάντως με αναλυτές η «εξαφάνιση» του MAS από το πολιτικό προσκήνιο έχει να κάνει με την απογοήτευση από τις πολιτικές του κόμματος μεταξύ της βάσης υποστήριξης του που παραδοσιακά ήταν οι αυτόχθονες Αϊμάρα και οι Κέτσουα.