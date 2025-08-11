Έτοιμος να προχωρήσει στην… κατάληψη της Ουάσινγκτον, της Περιφέρειας της Κολούμπια (D.C.), με την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς και του FBI για να σώσει την αμερικανική πρωτεύουσα από το έγκλημα, είναι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και για το θέμα θα δώσει και συνέντευξη Τύπου αργότερα σήμερα.

Η Περιφέρεια της Κολούμπια, που ιδρύθηκε το 1790, λειτουργεί βάσει του Νόμου περί Εσωτερικής Διακυβέρνησης, ο οποίος δίνει στο Κογκρέσο την απόλυτη εξουσία, όμως παράλληλα επιτρέπει στους κατοίκους της να εκλέγουν δήμαρχο και δημοτικό συμβούλιο. Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι δικηγόροι εξετάζουν πώς να ανατρέψουν τον νόμο, μια κίνηση που πιθανότατα θα απαιτούσε από το Κογκρέσο να τον ανακαλέσει και από τον ίδιο να τον εγκρίνει.

Εδώ και περίπου δύο εβδομάδες ο Αμερικανός πρόεδρος, επιδίδεται σε μια μετωπική σύγκρουση με τις τοπικές Αρχές με αφορμή τα ποσοστά εγκληματικών πράξεων που καταγράφονται στην Ουάσινγκτον, τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο έχουν φτάσει σε νούμερα ρεκόρ, κάτι που κατά τον Τραμπ αποτελεί απόδειξη ότι οι τοπικές Αρχές, που είναι Δημοκρατικοί είναι «άχρηστοι» και «επικίνδυνοι».

Ισχυρές δυνάμεις από FBI και Εθνοφρουρά αναμένονται στην Ουάσινγκτον

Σύμφωνα με ρεπορτάζ Αμερικανικών μέσων, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να βγάλει πράκτορες του FBI για να βοηθήσουν σε νυχτερινές περιπολίες στην Ουάσινγκτον και σε επιχειρήσεις επιβολής του νόμου, δηλαδή στην αντιμετώπιση του εγκλήματος στους δρόμους.

Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει οι περισσότεροι πράκτορες θα αποσπαστούν από τα κανονικά τους καθήκοντα στο γραφείο του FBI στην Ουάσινγκτον. Άλλες αναφορές υποστηρίζουν ότι θα επιστρατευτούν περισσότεροι από 1000 πράκτορες και άλλοι περίπου 1000 Εθνοφρουροί για τις επιχειρήσεις αυτές, τουλάχιστον για αρχή.

Σόου «τάξης και ασφάλειας» από Τραμπ

Ο Τραμπ με αναρτήσεις του στο Truth Social, στοχοποιεί τους άστεγους στην Ουάσινγκτον, οι οποίοι όπως υποστήριξε θα μεταφερθούν πολύ μακριά από την πόλη, ενώ υποστήριξε ότι θα… απελευθερώσει την πρωτεύουσα των ΗΠΑ από «το έγκλημα, την βιαιότητα, την βρωμιά και τα αποβράσματα που θα εξαφανιστούν».

Όπως χαρακτηριστικά έγραψε: «Θα κάνω την ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΑΣ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ! Οι μέρες των αδίστακτων δολοφονιών ή των τραυματισμών, αθώων ανθρώπων, ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ! Έφτιαξα γρήγορα τα Σύνορα (ΜΗΔΕΝ ΛΑΘΡΑΙΟΙ σε 3 μήνες!), η Περιφέρεια της Κολούμπια είναι η επόμενη!!!».