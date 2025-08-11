Το μεσημέρι της Δευτέρας, η οικογένεια και οι φίλοι της Λένας Σαμαρά θα αποχαιρετήσουν την κόρη του πρώην πρωθυπουργού, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών, το βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, έπειτα από ξαφνική και σοβαρή επιδείνωση της υγείας της.

Βυθισμένοι στη θλίψη για τον πρόωρο χαμό της, οι αγαπημένοι της θα συγκεντρωθούν στη μία το μεσημέρι, για το τελευταίο αντίο στην άτυχη κοπέλα, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών. Στην κηδεία έγινε γνωστό πως θα παραβρεθούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Η οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά έχει γνωστοποιήσει την επιθυμία της, αντί στεφάνων, να ενισχυθούν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας» έγραψε στην ανάρτησή του ο Αντώνης Σαμαράς, παραθέτοντας τους τρεις οργανισμούς και τους αριθμούς λογαριασμών τους.



Η οικογένεια ζητά να μην υπάρξουν τηλεοπτικές κάμερες ούτε στην εκκλησία, ούτε στον τάφο. Στις επιθυμίες της οικογένειας περιλαμβάνεται και η μη χρήση κινητών κατά τη διάρκεια της ταφής. Ζητά, επίσης, να μη γίνει η παραμικρή ερώτηση, ούτε στους στενούς συγγενείς. «Δεν είναι κατάλληλες οι στιγμές, ανθρώπινα», αναφέρει χαρακτηριστικά η οικογένεια.