Λένα Σαμαρά: Οι άγνωστες φωτογραφίες της αδικοχαμένης κόρης του Αντώνη Σαμαρά, από τα παιδικά της χρόνια

Βόλτες στον κήπο με το μίνι τζιπ / Φωτ.: CALLIOPE

Στη συνέντευξη που συνόδευε τη φωτογράφιση, ο Αντώνης Σαμαράς είχε αποκαλύψει πώς γνώρισε τη σύζυγό του. Ήταν μετά από μια συγκέντρωση του κόμματος, όταν η Γεωργία και ο πατέρας της ήταν τα τελευταία άτομα που είχαν μείνει να τον χαιρετήσουν. Όπως περιέγραφε ο ίδιος, η γνωριμία ήταν κεραυνοβόλος έρωτας:

«Μόλις την είδα, αισθάνθηκα μια υπέροχη αίσθηση ηλεκτρισμού να με διαπερνάει. Από την πλευρά μου ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Από τη Γεωργία δεν έμαθα ποτέ».

Κούνια μαζί με τον μπαμπά για τη Λένα και τον Κώστα / Φωτ.: CALLIOPE

Η προσπάθειά του να τη βρει ξανά τον οδήγησε σε εκατοντάδες φωτογραφίες της συγκέντρωσης. «Φαίνεται απίστευτο αλλά μόνο στην τελευταία από τις 300 φωτογραφίες που εξέτασα λεπτομερώς, φαινόταν αμυδρά και μάλιστα στη γωνία, μαζί με τον πατέρα της!», σχολίασε ο πολιτικός. Με αυτή τη φωτογραφία προσπάθησε να την ξαναβρεί αλλά εις μάτην. Μέχρι, που μια μέρα, ο αδερφός του είδε τυχαία τη φωτογραφία στο γραφείο του και αναγνώρισε τον πατέρα της νεαρής γυναίκας. Έτσι, μπόρεσαν να βρουν τα ίχνη της και να βγουν το πρώτο τους ραντεβού. Από τότε είναι αχώριστοι, ενώ ο γάμος ήρθε έναν χρόνο περίπου μετά την πρώτη τους γνωριμία.

Οικογενειακή απαρτία: Ο Αντώνης και η Γεωργία Σαμαρά μαζί με τα δύο παιδιά τους: τη Λένα, τότε έντεκα και τον Κώστα, τρεισήμισι ετών / Φωτ.: CALLIOPE

Όσον αφορά το αν θα ήθελαν τα παιδιά τους να ακολουθούσαν το δρόμο της πολιτικής, η Γεωργία Σαμαρά είχε απαντήσει αρνητικά, διατηρώντας την ιδιωτικότητα της οικογένειας ως ύψιστη προτεραιότητα. Όπως είχε εξηγήσει τότε, ήθελε να είναι κοντά στα παιδιά της και θα ήθελε να αφιερώνει στην εργασία της μόνο τον χρόνο που δεν περνάει με τον Κώστα και τη Λένα. Αυτήν η επιθυμία της Γεωργίας Σαμαρά να μην ασχοληθούν τα παιδιά της με την πολιτική, εκπληρώθηκε από την Λένα, η οποία προτίμησε μια ζωή σεμνή, διακριτική και προσανατολισμένη στην προσωπική της πορεία. Από την άλλη, ο αδερφός της έδειξε να κάνει τα πρώτα του βήματα στην πολιτική αρένα το 2023, όπου έθεσε υποψηφιότητα στο Περιφερειακό ψηφοδέλτιο Πελοποννήσου.

Εκείνο τον Ιούλιο του 2001, όπως αναφέρεται στη συνέντευξη του Life & Style, η Λένα απολάμβανε τις διακοπές της, λίγο πριν επιστρέψει στην μαθητικές αίθουσες του Κολλεγίου Αθηνών. Ήταν το ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα από όπου είχε αποφοιτήσει κι ο πατέρας της, πριν ξεκινήσει τις ακαδημαϊκές του σπουδές.

