Λένα Σαμαρά: Οι άγνωστες φωτογραφίες της αδικοχαμένης κόρης του Αντώνη Σαμαρά, από τα παιδικά της χρόνια

Η απώλειά της μονάκριβης κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία, καθώς δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας. Τις τελευταίες ώρες νοσηλευόταν στον «Ευαγγελισμό» μετά από αιφνίδια επιληπτική κρίση. Οι γιατροί κατέβαλαν επίμονες προσπάθειες για να την επαναφέρουν, όμως δεν τα κατάφεραν, αφήνοντας την οικογένειά της συγκλονισμένη και την κοινή γνώμη συγκινημένη από την τραγική είδηση.
Με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο της Λένας Σαμαρά, που έφυγε από τη ζωή στα 34 της, σκορπώντας οδύνη και ανείπωτη θλίψη, επιστρέφουμε σε μία από τις πιο σπάνιες οικογενειακές στιγμές του πολιτικού, από αυτές που δεν είχε συνηθίσει τα μέσα.
Ήταν καλοκαίρι του 2001 όταν ο δισέγγονος της Πηνελόπης Δέλτα, Αντώνης Σαμαράς, φωτογραφιζόταν για πρώτη φορά μαζί με τη σύζυγό του, Γεωργία, και τα δύο τους παιδιά, την 11χρονη τότε Λένα και τον 3μιση ετών Κώστα, στο σπίτι τους στην Κηφισιά, για το περιοδικό Life&Style. Μια περίοδος που μοιάζει τόσο μακρινή, αλλά και τόσο κοντινή μέσα από τις φωτογραφίες και τις αφηγήσεις ενός πολιτικού προσώπου που είχε αποφασίσει τότε να μοιραστεί το ανθρώπινο πρόσωπό του.
Οι εικόνες αποτυπώνουν στιγμές απλής καθημερινότητας και στοργής: ο Σαμαράς κάνει κούνια με τα παιδιά του, η Λένα ποζάρει πάνω σε ένα μίνι-τζιπ, ενώ η μητέρα της χαμογελά πλατιά στην κάμερα. Μια πλευρά που δύσκολα βλέπει κανείς από τον πολιτικό, ο οποίος ήδη από το 1977 έχει σταθερή παρουσία στην πολιτική ζωή της χώρας. Στη συνέντευξη, ο πολιτικός μιλά για το γενεαλογικό του δέντρο, στο οποίο εντοπίζει κανείς εξέχουσες προσωπικότητες της Αθήνας, που άφησαν το στίγμα τους στα ελληνικά γράμματα, τις τέχνες και την πολιτική. Προγιαγιά του ήταν η Πηνελόπη Δέλτα, προ-προπάππους του, ο Εμμανουήλ Μπενάκης και θείος του, ο λογοτέχνης και μεταφραστής του Προυστ, Παύλος Ζαννάς. Μάλιστα, η κόρη του η Λένα πήρε το όνομά της από τη μητέρα του Αντώνη Σαμαρά.