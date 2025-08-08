ΤΟ ΒΗΜΑ logo

LIFE & STYLE

Λένα Σαμαρά: Οι άγνωστες φωτογραφίες της αδικοχαμένης κόρης του Αντώνη Σαμαρά, από τα παιδικά της χρόνια

Λένα Σαμαρά: Οι άγνωστες φωτογραφίες της αδικοχαμένης κόρης του Αντώνη Σαμαρά, από τα παιδικά της χρόνια 1
LIFE & STYLE

Ήταν καλοκαίρι του 2001 όταν ο Αντώνης Σαμαράς, φωτογραφιζόταν για πρώτη φορά μαζί με τη σύζυγό του, Γεωργία, και τα δύο τους παιδιά, την 11χρονη τότε Λένα, που η είδηση της τραγικής της απώλειας στα 34 της σήμερα, έχει σκορπίσει απέραντη θλίψη, και τον 3μιση ετών Κώστα, στο σπίτι τους στην Κηφισιά, για το περιοδικό Life&Style.

ΑΠΟ GRACE TEAM

PHOTOGRAPHER CALLIOPE STYLE EDITOR TAKIS TSANTILIS

Η απώλειά της μονάκριβης κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία, καθώς δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας. Τις τελευταίες ώρες νοσηλευόταν στον «Ευαγγελισμό» μετά από αιφνίδια επιληπτική κρίση. Οι γιατροί κατέβαλαν επίμονες προσπάθειες για να την επαναφέρουν, όμως δεν τα κατάφεραν, αφήνοντας την οικογένειά της συγκλονισμένη και την κοινή γνώμη συγκινημένη από την τραγική είδηση.

Με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο της Λένας Σαμαρά, που έφυγε από τη ζωή στα 34 της, σκορπώντας οδύνη και ανείπωτη θλίψη, επιστρέφουμε σε μία από τις πιο σπάνιες οικογενειακές στιγμές του πολιτικού, από αυτές που δεν είχε συνηθίσει τα μέσα.

Ήταν καλοκαίρι του 2001 όταν ο δισέγγονος της Πηνελόπης Δέλτα, Αντώνης Σαμαράς, φωτογραφιζόταν για πρώτη φορά μαζί με τη σύζυγό του, Γεωργία, και τα δύο τους παιδιά, την 11χρονη τότε Λένα και τον 3μιση ετών Κώστα, στο σπίτι τους στην Κηφισιά, για το περιοδικό Life&Style. Μια περίοδος που μοιάζει τόσο μακρινή, αλλά και τόσο κοντινή μέσα από τις φωτογραφίες και τις αφηγήσεις ενός πολιτικού προσώπου που είχε αποφασίσει τότε να μοιραστεί το ανθρώπινο πρόσωπό του.

Λένα Σαμαρά: Οι άγνωστες φωτογραφίες της αδικοχαμένης κόρης του Αντώνη Σαμαρά, από τα παιδικά της χρόνια 2
Η Λένα Σαμαρά, αγκαλιά με τους γονείς της στον κήπο του σπιτιού τους / Photo: CALLIOPE, Style Editor: TAKIS TSANTILIS

Οι εικόνες αποτυπώνουν στιγμές απλής καθημερινότητας και στοργής: ο Σαμαράς κάνει κούνια με τα παιδιά του, η Λένα ποζάρει πάνω σε ένα μίνι-τζιπ, ενώ η μητέρα της χαμογελά πλατιά στην κάμερα. Μια πλευρά που δύσκολα βλέπει κανείς από τον πολιτικό, ο οποίος ήδη από το 1977 έχει σταθερή παρουσία στην πολιτική ζωή της χώρας. Στη συνέντευξη, ο πολιτικός μιλά για το γενεαλογικό του δέντρο, στο οποίο εντοπίζει κανείς εξέχουσες προσωπικότητες της Αθήνας, που άφησαν το στίγμα τους στα ελληνικά γράμματα, τις τέχνες και την πολιτική. Προγιαγιά του ήταν η Πηνελόπη Δέλτα, προ-προπάππους του, ο Εμμανουήλ Μπενάκης και θείος του, ο λογοτέχνης και μεταφραστής του Προυστ, Παύλος Ζαννάς. Μάλιστα, η κόρη του η Λένα πήρε το όνομά της από τη μητέρα του Αντώνη Σαμαρά.

Λένα Σαμαρά: Οι άγνωστες φωτογραφίες της αδικοχαμένης κόρης του Αντώνη Σαμαρά, από τα παιδικά της χρόνια 3
Βόλτες στον κήπο με το μίνι τζιπ / Φωτ.: CALLIOPE

Στη συνέντευξη που συνόδευε τη φωτογράφιση, ο Αντώνης Σαμαράς είχε αποκαλύψει πώς γνώρισε τη σύζυγό του. Ήταν μετά από μια συγκέντρωση του κόμματος, όταν η Γεωργία και ο πατέρας της ήταν τα τελευταία άτομα που είχαν μείνει να τον χαιρετήσουν. Όπως περιέγραφε ο ίδιος, η γνωριμία ήταν κεραυνοβόλος έρωτας:

«Μόλις την είδα, αισθάνθηκα μια υπέροχη αίσθηση ηλεκτρισμού να με διαπερνάει. Από την πλευρά μου ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Από τη Γεωργία δεν έμαθα ποτέ».

Λένα Σαμαρά: Οι άγνωστες φωτογραφίες της αδικοχαμένης κόρης του Αντώνη Σαμαρά, από τα παιδικά της χρόνια 4
Κούνια μαζί με τον μπαμπά για τη Λένα και τον Κώστα / Φωτ.: CALLIOPE

Η προσπάθειά του να τη βρει ξανά τον οδήγησε σε εκατοντάδες φωτογραφίες της συγκέντρωσης. «Φαίνεται απίστευτο αλλά μόνο στην τελευταία από τις 300 φωτογραφίες που εξέτασα λεπτομερώς, φαινόταν αμυδρά και μάλιστα στη γωνία, μαζί με τον πατέρα της!», σχολίασε ο πολιτικός. Με αυτή τη φωτογραφία προσπάθησε να την ξαναβρεί αλλά εις μάτην. Μέχρι, που μια μέρα, ο αδερφός του είδε τυχαία τη φωτογραφία στο γραφείο του και αναγνώρισε τον πατέρα της νεαρής γυναίκας. Έτσι, μπόρεσαν να βρουν τα ίχνη της και να βγουν το πρώτο τους ραντεβού. Από τότε είναι αχώριστοι, ενώ ο γάμος ήρθε έναν χρόνο περίπου μετά την πρώτη τους γνωριμία.

Λένα Σαμαρά: Οι άγνωστες φωτογραφίες της αδικοχαμένης κόρης του Αντώνη Σαμαρά, από τα παιδικά της χρόνια 5
Οικογενειακή απαρτία: Ο Αντώνης και η Γεωργία Σαμαρά μαζί με τα δύο παιδιά τους: τη Λένα, τότε έντεκα και τον Κώστα, τρεισήμισι ετών / Φωτ.: CALLIOPE

Όσον αφορά το αν θα ήθελαν τα παιδιά τους να ακολουθούσαν το δρόμο της πολιτικής, η Γεωργία Σαμαρά είχε απαντήσει αρνητικά, διατηρώντας την ιδιωτικότητα της οικογένειας ως ύψιστη προτεραιότητα. Όπως είχε εξηγήσει τότε, ήθελε να είναι κοντά στα παιδιά της και θα ήθελε να αφιερώνει στην εργασία της μόνο τον χρόνο που δεν περνάει με τον Κώστα και τη Λένα. Αυτήν η επιθυμία της Γεωργίας Σαμαρά να μην ασχοληθούν τα παιδιά της με την πολιτική, εκπληρώθηκε από την Λένα, η οποία προτίμησε μια ζωή σεμνή, διακριτική και προσανατολισμένη στην προσωπική της πορεία. Από την άλλη, ο αδερφός της έδειξε να κάνει τα πρώτα του βήματα στην πολιτική αρένα το 2023, όπου έθεσε υποψηφιότητα στο Περιφερειακό ψηφοδέλτιο Πελοποννήσου.

Εκείνο τον Ιούλιο του 2001, όπως αναφέρεται στη συνέντευξη του Life & Style, η Λένα απολάμβανε τις διακοπές της, λίγο πριν επιστρέψει στην μαθητικές αίθουσες του Κολλεγίου Αθηνών. Ήταν το ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα από όπου είχε αποφοιτήσει κι ο πατέρας της, πριν ξεκινήσει τις ακαδημαϊκές του σπουδές.

Η τραγική εξέλιξη των τελευταίων ωρών έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, προκαλώντας απέραντη θλίψη για έναν τόσο πρόωρο και άδικο χαμό.

READ MORE

RECOMMENDED

PODCAST

Beach, please. Διακοπές με παιδιά

Στο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν, η Ειρήνη Ζουρνατζή και η Έλενα Πάκου καταγράφουν το... backstage των οικογενειακών διακοπών: την προετοιμασία, το χάος αλλά και τα μικρά μυστικά που κάνουν τις διακοπές με παιδιά λίγο πιο ανέμελες.

ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ

READ NEXT

NEWS

MORE

LATEST STORIES

CLOSE

©2025 MORE MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ