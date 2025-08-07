Την τελευταία της πνοή άφησε η πρωτότοκη κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, σε ηλικία 34 ετών. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, από όπου είχε μεταφερθεί από το Σισμανόγλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη επιληπτική κρίση και άμεσα έγινε προσπάθεια ανάνηψης, η οποία δεν καρποφόρησε. Τραγικές φιγούρες η μητέρα και ο πατέρα της, οι οποίοι βρίσκονταν σε διπλανό δωμάτιο του νοσοκομείου. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο δεν τα κατάφεραν.

Η Λένα Σαμαρά, ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα, ακολούθησε τα «βήματα» της μητέρας της, Γεωργίας Κρητικού και είχε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στο City του Λονδίνου.

Ήταν απόφοιτος του Κολεγίου Αθηνών, έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές της το 2008. Είχε έναν αδερφό τον Κώστα, ο οποίος γεννήθηκε το 1998.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να συλλυπηθεί τον Αντώνη Σαμαρά και την Γεωργία Κρητικού για την απώλεια της κόρης τους.

Σε ανάρτηση που έκανε ανέφερε: «Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…»





Νίκος Ανδρουλάκης: «Η σκέψη μου είναι μαζί τους»

Ο αρχηγός του ΠαΣοΚ σε ανάρτησή του έγραψε: «Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους».

Σωκράτης Φάμελλος: «Ανείπωτο βάρος για τους γονείς»

Από την πλευρά του ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε: «Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας.

Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του».