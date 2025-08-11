Έρευνες για τον εντοπισμό πιθανόν αγνοούμενου κολυμβητή βρίσκονται σε εξέλιξη από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή παραλίας Δικέλλων Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα το λιμενικό, οι έρευνες γίνονται υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ από 1 πλοίο λιμενικού σώματος, ιδιωτικά σκάφη και 1 όχημα του λιμενικού σώματος – ελληνικής ακτοφυλακής από ξηράς. Στην περιοχή πνέουν ανατολικοί – βορειοανατολικοί άνεμοι 4-5 μποφόρ.

Σημειώνεται ότι σήμερα το πρωί εντοπίστηκε νεκρός ένας 92χρονος στη χερσαία ζώνη στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά.