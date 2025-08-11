Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις της μία γυναίκα, περίπου 50 ετών.

Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, με το όχημα που οδηγούσε η άτυχη γυναίκα, όπως περιέγραψε ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ, να καρφώνεται σε φοίνικα στο διάζωμα της παραλιακής και να διπλώνει στα δύο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, που έσπευσε στο σημείο με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα, η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.