Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις της μία γυναίκα, περίπου 50 ετών.
Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, με το όχημα που οδηγούσε η άτυχη γυναίκα, όπως περιέγραψε ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ, να καρφώνεται σε φοίνικα στο διάζωμα της παραλιακής και να διπλώνει στα δύο.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, που έσπευσε στο σημείο με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα, η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
