Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στη Δυτική Αττική.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 συλλήψεις, για -κατά περίπτωση- διακίνηση ναρκωτικών, ρευματοκλοπή και διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ έχουν εντοπιστεί ποσότητες ηρωΐνης και μετρητά χρήματα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, συνεχίζοντας τους στοχευμένους ελέγχους, ενώ αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις και ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.