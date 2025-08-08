Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του για τον ξαφνικό, άδικο χαμό της κόρης του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, Λένας.

Η 34χρονη κόρη του Αντώνη Σαμαρά και της συζύγου του, Γεωργίας, έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης (7/8).

Η Λένα Σαμαρά ένιωσε έντονο πονοκέφαλο και μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όπου υπέστη επιληπτικό επεισόδιο. Οι γιατροί κατάφεραν να τη συνεφέρουν, ωστόσο, μετά από επιθυμία του πατέρα της, μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό». Εκεί η Λένα Σαμαρά υπέστη δεύτερο επιληπτικό επεισόδιο. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε γρήγορα και η γυναίκα υπέστη καρδιακή ανακοπή. Οι γιατροί προσπαθούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή επί 40 λεπτά. Δυστυχώς, δεν τα κατάφεραν.

Ποια ήταν η Λένα Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα και εγγονή του καρδιολόγου Κωνσταντίνου Σαμαρά, ο οποίος είχε διατελέσει διευθυντής στον «Ευαγγελισμό».

Ηταν πολιτικός μηχανικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου City του Λονδίνου, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της. Είχε επιλέξει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, διατηρώντας μια ήσυχη προσωπική ζωή.

Μεγάλη της αδυναμία ήταν ο αθλητισμός και ειδικά το τένις, στο οποίο διακρίθηκε από τα μαθητικά της χρόνια, συμμετέχοντας σε διοργανώσεις και εκπροσωπώντας το Κολλέγιο Αθηνών. Το 2007 είχε μάλιστα εκπροσωπήσει το σχολείο της σε εκδήλωση της ελληνικής πρεσβείας στο Πεκίνο, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008.

Μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της έγινε τον Αύγουστο του 2009, όταν συνόδευσε τους γονείς της στην παράσταση «Όρνιθες» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο.

Συλλυπητήρια από τους πολιτικούς

Από την πρώτη στιγμή, αφού πέρασε το αρχικό σοκ στο άκουσμα της δυσάρεστης είδησης, ο πρωθυπουργός, υπουργοί, πρόεδροι κομμάτων, βουλευτές, έστειλαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια.

«Συγκλονισμένοι πληροφορηθήκαμε την τραγικά αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά. Εκ βάθους καρδίας συλλυπητήρια και κουράγιο στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του τούτες τις σπαρακτικές ώρες», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Με ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά: «Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους», ανέφερε στην ανάρτησή του και πρόσθεσε: «Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μάς συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».

«Σήμερα θρηνώ ως φίλος», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απρόσμενη απώλεια της κόρης του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τέτοιες στιγμές, όπως η απώλεια ενός παιδιού. Σήμερα θρηνώ όχι ως Πρόεδρος της Βουλής, αλλά ως φίλος. Η σκέψη μου είναι στον Αντώνη και τη σύζυγό του Γεωργία για τη μεγάλη δοκιμασία την οποία βιώνουν. Εκφράζω και στους δύο καθώς και στην οικογένειά τους τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια».

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση για την απώλεια της Λένας Σαμαρά: «Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά, εκφράζω στην οικογένειά της τα συλλυπητήριά μου. Φίλε Αντώνη, Γεωργία, Κωνσταντίνε η σκέψη μας είναι σε σας. Ο Θεός να την αναπαύσει και να σας δίνει δύναμη».

Συλλυπητήριο μήνυμα απέστειλε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας για την θάνατο της Λένας Σαμαρά. «Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συγκλονισμένος: «Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους» έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος έγραψε: «Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του».

Συλλυπητήριο μήνυμα και από τον γενικό γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμάρα, την σύζυγό του Γεωργία και την οικογένειά τους για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους».

Συγκλονισμένος δήλωσε και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης: «Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας. Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία, συγκλονισμένος. Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά. Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο».

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας. «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην Γεωργία και τον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους Λένας».

«Η πρόωρη και άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά συνταράσσει κάθε ανθρώπινη ψυχή. Θερμά συλλυπητήρια στον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά που βιώνουν το ανείπωτο» αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του.

«Δεν το χωράει ο νους αυτό με την Λένα Σαμαρά! Όλοι μας είμαστε συγκλονισμένοι για την απώλεια της 34χρονης κοπέλας. Η σκέψη μου, όλων η σκέψη, είναι με τους γονείς της, τον Αντώνη και τη Γεωργία! Ο Θεός να τους δίνει δύναμη», έγραψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Δεν υπάρχουν λόγια. Η αιφνίδια απώλεια της Λένας Σαμαρά μας έχει συγκλονίσει όλους. Ένα νέο κορίτσι γεμάτο ζωή… Όλες μας οι σκέψεις με τον Αντώνη, την Γεωργία, τον Κώστα», έγραψε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

«Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός. Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Συλλυπητήρια στον πρόεδρο @samaras_antonis και την οικογένεια του για την απώλεια της κόρης τους. Κάθε λέξη δεν έχει νόημα σε τέτοιες καταστάσεις», δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης δήλωσε: «Δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά. Συλλυπητήρια και κουράγιο στον Αντώνη και τη Γεωργια Σαμαρά».

«Φτωχά τα λόγια Αντώνη και Γεωργία μου για να περιγράψουν τέτοια τραγωδία και πένθος. Μέσα από την καρδιά μου κουράγιο», έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

«Δεν υπάρχουν λόγια για τέτοιο πόνο. Μόνο σιωπή, θλίψη και μια προσευχή για κουράγιο. Αντώνη, Γεωργία, σας σκέφτομαι με όλη μου την ψυχή. Είμαι δίπλα σας», έγραψε σε ανάρτησή της η υπουργός Τουρισμού, Ολγα Κεφαλογιάννη.

«Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στον Αντώνη, τη Γεωργία και τον Κώστα Σαμαρά. Δεν υπάρχουν λόγια για μια τόσο μεγάλη τραγωδία. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί τους», δήλωσε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη.

«Ο ξαφνικός θάνατος της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας μας συγκλονίζει όλους» ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Αβραμόπουλος και πρόσθεσε: «Ανείπωτος ο πόνος και αδιανόητη η απώλεια. Ο ξαφνικός θάνατος της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας μας συγκλονίζει όλους. Κανένας γονιός δεν πρέπει να βιώνει έναν τέτοιο αποχωρισμό. Ο Θεός να τους δίνει δύναμη να σταθούν όρθιοι μέσα στη θλίψη. Η σκέψη μου είναι κοντά τους, με βαθιά συμπόνια και σεβασμό».

Συλλυπητήρια και από τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα: «Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τόσο άδικο χαμό. Με βαθιά θλίψη, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης. Κουράγιο».

Ο Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας ανέφερε: «Η σκέψη μου στον Αντώνη Σαμαρά και τη σύζυγό του Γεωργία για την απώλεια της αγαπημένης τους Λένας. Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τέτοιο πόνο. Δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και την οικογένειά του αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές».

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης έγραψε σε ανάρτησή του: «Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά. Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους, Λένας».

«Βαθύτατη η θλίψη για την απώλεια της Λένας Σαμαρά, δεν βρίσκω λόγια. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους γονείς και τον αδελφό της», τονίζει στην ανάρτησή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης.

«Θερμά συλλυπητήρια στον πρώην Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά και τη σύζυγό του Γεωργία για το θάνατο της αγαπημένης κόρης τους, Λένας. Δεν υπάρχουν λόγια για μια τόσο μεγάλη απώλεια», γράφει ο βουλευτής της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης σημείωσε: «Κουράγιο και δύναμη στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τη σύζυγό του Γεωργία και τον γιο τους Κωνσταντίνο για την ασύγκριτα επώδυνη απώλεια της Λένας. Ειλικρινή συλλυπητήρια».

«Κύριε Πρωθυπουργέ, Αντώνη μου δεν υπάρχουν λόγια. Η σκέψη μου μαζί σου και την οικογένειά σου. Το σοκ είναι απερίγραπτο …», γράφει ο πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος.

«Το να χάνει ένας γονιός το παιδί του είναι η πιο ανείπωτη τραγωδία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος, δεν υπάρχει βαθύτερη πληγή. Πόσο μάλλον όταν το παιδί αυτό φεύγει άδικα, πρόωρα, τόσο νέο – μόλις 34 ετών. Ένα νέο κορίτσι, μια ζωή μπροστά της, που κόπηκε βίαια, αφήνοντας πίσω μόνο. θλίψη και αναπάντητα “γιατί”. Είθε ο Θεός να τους δίνει δύναμη και παρηγοριά σε αυτή τη σκοτεινή ώρα», ανέφερε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου.