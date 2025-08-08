ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Λένα Σαμαρά: Ποια ήταν η 34χρονη κόρη του Αντώνη Σαμαρά που έφυγε από τη ζωή

Το πτυχίο πολιτικού μηχανικού, η αγάπη για το τένις και το χαμηλό προφίλ της τρισέγγονης της Πηνελόπης Δέλτα.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και τρισέγγονη της εμβληματικής συγγραφέως Πηνελόπης Δέλτα, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στην οικογένεια και τους φίλους της. Η απώλειά της ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία, καθώς δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στον «Ευαγγελισμό» μετά από αιφνίδια επιληπτική κρίση. Οι γιατροί κατέβαλαν επίμονες προσπάθειες για να την επαναφέρουν, όμως δεν τα κατάφεραν, αφήνοντας την οικογένειά της συγκλονισμένη και την κοινή γνώμη συγκινημένη από την τραγική είδηση.

Η Λένα Σαμαρά γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον με έντονο ιστορικό, πολιτικό και πολιτιστικό αποτύπωμα. Από την πλευρά του πατέρα της συνδέεται απευθείας με την Πηνελόπη Δέλτα, μια από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής λογοτεχνίας. Η Δέλτα, κόρη του εθνικού ευεργέτη Εμμανουήλ Μπενάκη, παντρεύτηκε τον Στέφανο Δέλτα και απέκτησε τρεις κόρες, μία εκ των οποίων, η Βιργινία, ήταν μητέρα της Λένας Ζάννα — της γιαγιάς του Αντώνη Σαμαρά. Έτσι, ο πρώην πρωθυπουργός είναι δισέγγονος της Πηνελόπης Δέλτα, και η Λένα η τρισέγγονή της. Το βάρος και η αίγλη αυτής της καταγωγής δεν στάθηκαν ποτέ αφορμή επίδειξης για τη νεαρή γυναίκα, η οποία προτίμησε μια ζωή σεμνή, διακριτική και προσανατολισμένη στην προσωπική της πορεία.

Απόφοιτη του Κολλεγίου Αθηνών, η Λένα συνέχισε τις σπουδές της στο City University του Λονδίνου, ακολουθώντας τον δρόμο της μητέρας της, Γεωργίας Κρητικού-Σαμαρά, στον κλάδο της πολιτικής μηχανικής. Παρότι θα μπορούσε, λόγω οικογενειακού ονόματος, να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, εκείνη επέλεξε να παραμείνει χαμηλών τόνων, με αφοσίωση στην εργασία της και στην οικογένειά της. Οι άνθρωποι που τη γνώριζαν μιλούν για μια γυναίκα εξαιρετικά ευγενική, καλλιεργημένη και αφοσιωμένη στους δικούς της, με αγάπη για τον πολιτισμό και διάθεση προσφοράς, χωρίς επιτήδευση.

Η Λένα διακρινόταν και για την αγάπη της στον αθλητισμό, ιδιαίτερα στο τένις, ενώ από τα μαθητικά της χρόνια είχε συμμετάσχει σε δράσεις με διεθνή χαρακτήρα. Το 2007, μαζί με συμμαθητές της από το Κολλέγιο Αθηνών, ταξίδεψε στο Πεκίνο για το πρόγραμμα Heart-to-Heart Partnership, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της ελληνικής πρεσβείας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008.

Οι δημόσιες εμφανίσεις της ήταν ελάχιστες, αλλά χαρακτηριστικές. Το 2009 συνόδευσε τους γονείς της στην Επίδαυρο για την παράσταση «Όρνιθες» του Αριστοφάνη, ενώ την ίδια χρονιά παρευρέθηκε στο υπουργείο Πολιτισμού. Το 2019, φωτογραφήθηκε χαμογελαστή στο πλευρό των γονιών της στην πρεμιέρα της ταινίας «Ευτυχία» στο θέατρο Παλλάς — μια από τις σπάνιες φορές που ο φακός την αποτύπωσε δημοσίως.

Η σχέση της με την οικογένειά της ήταν στενή και γεμάτη αμοιβαία αγάπη. Ο Αντώνης Σαμαράς και η Γεωργία Κρητικού-Σαμαρά παντρεύτηκαν το 1990, και η Λένα ήταν το πρώτο τους παιδί. Επτά χρόνια αργότερα γεννήθηκε ο αδερφός της, Κώστας, με τον οποίο είχε ιδιαίτερο δέσιμο. Ο πατέρας της έχει μιλήσει δημόσια για την περίοδο των 11 χρόνων πολιτικής απομόνωσής του, τονίζοντας ότι το μοναδικό του στήριγμα ήταν η σύζυγός του και ότι η ίδια αυτή περίοδος τού επέτρεψε να βρίσκεται πιο κοντά στα παιδιά του, να τα βλέπει να μεγαλώνουν και να χαίρεται στιγμές οικογενειακής γαλήνης.

Η Λένα Σαμαρά έζησε μακριά από την προβολή, επιλέγοντας να αφήσει το αποτύπωμά της αθόρυβα, μέσα από τη δουλειά της και τις ανθρώπινες σχέσεις που καλλιεργούσε με ειλικρίνεια. Ο ξαφνικός χαμός της αφήνει πίσω ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και τη μνήμη μιας γυναίκας που συνδύαζε την ιστορική κληρονομιά με την προσωπική σεμνότητα, την αριστοκρατική καταγωγή με την αυθεντική καλοσύνη, και την αγάπη για την οικογένεια με την αφοσίωση στην καθημερινή ζωή.

