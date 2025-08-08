Λένα Σαμαρά: Ποια ήταν η 34χρονη κόρη του Αντώνη Σαμαρά που έφυγε από τη ζωή

Η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και τρισέγγονη της εμβληματικής συγγραφέως Πηνελόπης Δέλτα, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στην οικογένεια και τους φίλους της. Η απώλειά της ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία, καθώς δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στον «Ευαγγελισμό» μετά από αιφνίδια επιληπτική κρίση. Οι γιατροί κατέβαλαν επίμονες προσπάθειες για να την επαναφέρουν, όμως δεν τα κατάφεραν, αφήνοντας την οικογένειά της συγκλονισμένη και την κοινή γνώμη συγκινημένη από την τραγική είδηση.

NDP

Η Λένα Σαμαρά γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον με έντονο ιστορικό, πολιτικό και πολιτιστικό αποτύπωμα. Από την πλευρά του πατέρα της συνδέεται απευθείας με την Πηνελόπη Δέλτα, μια από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής λογοτεχνίας. Η Δέλτα, κόρη του εθνικού ευεργέτη Εμμανουήλ Μπενάκη, παντρεύτηκε τον Στέφανο Δέλτα και απέκτησε τρεις κόρες, μία εκ των οποίων, η Βιργινία, ήταν μητέρα της Λένας Ζάννα — της γιαγιάς του Αντώνη Σαμαρά. Έτσι, ο πρώην πρωθυπουργός είναι δισέγγονος της Πηνελόπης Δέλτα, και η Λένα η τρισέγγονή της. Το βάρος και η αίγλη αυτής της καταγωγής δεν στάθηκαν ποτέ αφορμή επίδειξης για τη νεαρή γυναίκα, η οποία προτίμησε μια ζωή σεμνή, διακριτική και προσανατολισμένη στην προσωπική της πορεία.

NDP

Απόφοιτη του Κολλεγίου Αθηνών, η Λένα συνέχισε τις σπουδές της στο City University του Λονδίνου, ακολουθώντας τον δρόμο της μητέρας της, Γεωργίας Κρητικού-Σαμαρά, στον κλάδο της πολιτικής μηχανικής. Παρότι θα μπορούσε, λόγω οικογενειακού ονόματος, να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, εκείνη επέλεξε να παραμείνει χαμηλών τόνων, με αφοσίωση στην εργασία της και στην οικογένειά της. Οι άνθρωποι που τη γνώριζαν μιλούν για μια γυναίκα εξαιρετικά ευγενική, καλλιεργημένη και αφοσιωμένη στους δικούς της, με αγάπη για τον πολιτισμό και διάθεση προσφοράς, χωρίς επιτήδευση.