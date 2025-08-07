Με την δημόσια συζήτηση στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια να απασχολείται συχνά πυκνά με τους… εξωγήινους και τα Αγνώστου Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα (UAP -όρος που έχει πλέον αντικαταστήσει τα UFO) όλο και περισσότεροι πολιτικοί και αξιωματούχοι εμφανίζονται να στηρίζουν την θεωρία περί ύπαρξης εξωγήινων. Η τελευταία αξιωματούχος που προχώρησε σε μια τέτοια αποκάλυψη είναι η Διευθύντρια των Υπηρεσιών Εθνικών Πληροφοριών (DNI), Τούλσι Γκάμπαρντ, η οποία είπε ξεκάθαρα ότι πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχουν εξωγήινοι, χωρίς όμως να μοιραστεί καμία παραπάνω λεπτομέρεια.

Η Γκάμπαρντ πιστεύει ότι υπάρχουν εξωγήινοι

Η… αρχικατάσκοπος του Τραμπ, Γκάμπαρντ, η οποία επιβλέπει τον συντονισμό μεταξύ των 18 αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης αν «θα μπορούσε να υπάρχουν εξωγήινοι» και απάντησε με νόημα: «Έχω τις δικές μου απόψεις και γνώμες. Στην θέση που είμαι, πρέπει να είμαι προσεκτική με αυτά που μοιράζομαι, αλλά ναι, πιστεύω ότι υπάρχουν».

Η Γκάμπαρντ στην συνέντευξη της στην εκπομπή PodForceOne σημείωσε ότι παρότι δεν έχει στοιχεία σχετικά με το θέμα που να την καθιστούν «έτοιμη να μιλήσει», ξεκαθάρισε πως η ομάδα της θα είναι διαφανής με το κοινό όταν έρθει η ώρα.

«Συνεχίζουμε να αναζητούμε την αλήθεια και να μοιραζόμαστε αυτήν την αλήθεια με τον αμερικανικό λαό», είπε.

Όπως σημειώνει σχετικό δημοσίευμα της New York Post, αρκετοί βουλευτές και γερουσιαστές στο Κογκρέσο διερευνούν τι γνωρίζει η κυβέρνηση για τα άγνωστα ανώμαλα φαινόμενα. Πέρυσι, μια Υποεπιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων πραγματοποίησε πολλαπλές ακροάσεις για το θέμα.

Δεν πείστηκε η Γκάμπαρντ για τα UAP στο Νιου Τζέρσι

Η Γκάμπαρντ υποστήριξε ότι εξακολουθεί να έχει αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την πληθώρα drones που εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τα σπίτια των κατοίκων του Νιου Τζέρσεϊ πέρυσι, ένα φαινόμενο που προκάλεσε εθνική αναταραχή.

Αξιωματούχοι από τις κυβερνήσεις Τραμπ, αλλά και Μπάιντεν ήταν ανένδοτοι ότι τα αντικείμενα ήταν στην πραγματικότητα ένας «συνδυασμός» προσωπικών, επαγγελματικών και κυβερνητικών αεροσκαφών.

«Έχω ακόμα πολλές ερωτήσεις σχετικά με αυτό», παραδέχτηκε η Γκάμπαρντ στην συνέντευξή της, ενώ όπως πρόσθεσε: «Ξέρω ποια είναι η δημόσια επίσημη γραμμή. Προσωπικά, όμως έχω ακόμα πολλά αναπάντητα ερωτήματα, επειδή δεν ήταν μόνο το Νιου Τζέρσεϊ. Συνέβαινε και σε άλλα μέρη της χώρας».

«Μπορώ να σας πω ότι δεν έχω δει τίποτα που να έχει βρεθεί στο γραφείο μου που να το αντικατοπτρίζει αυτό», είπε η Γκάμπαρντ στον Ντεβάιν. «Ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι, αν υπάρχει κάτι αξιόπιστο εκεί έξω, να το δημοσιοποιήσει για να το δει ο αμερικανικός λαός, και θα έκανα ακριβώς αυτό».