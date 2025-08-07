«Θεώρησα ότι η Τζένα ήταν νεκρή. Πανικοβλήθηκα και σκέφτηκα να πάω στη θάλασσα», είπε, μεταξύ άλλων στην πολύωρη απολογία της η 32χρονη κατηγορούμενη για το θάνατο της 3χρονης κόρης της στο Παλαιό Φάληρο. Η γυναίκα πήρε, χθες Τετάρτη (6/8), το δρόμο για τη φυλακή.

Πάνω από 5 ώρες η απολογία της

Στην μαραθώνια απολογία της (διήρκεσε πάνω από πέντε ώρες), με τη συνδρομή μεταφραστή, υποστήριξε ότι το μόλις 3 ετών κοριτσάκι, ήταν ήδη νεκρό από ατύχημα στο σπίτι τους.

Ακουσα έναν γδούπο

«Με τη Τζένα μπήκαμε στη ντουζιέρα για να κάνει μπάνιο. Μου ζήτησε νερό και όταν πήγα στην κουζίνα για να της φέρω, άκουσα έναν γδούπο σαν να είχε πέσει. Γύρισα γρήγορα πίσω και την είδα πεσμένη στο πάτωμα και με σπασμούς. Την πήρα αγκαλιά και προσπάθησα να τη συνεφέρω και επανήλθε λίγα λεπτά αργότερα», είπε αρχικά.

Εχασε τις αισθήσεις της. Δεν επανερχόταν

«Ξαναμπήκαμε στο μπάνιο και χτύπησε για δεύτερη φορά. Έχασε τις αισθήσεις της και όσο και αν προσπάθησα δεν επανερχόταν. Θεώρησα ότι η Τζένα ήταν νεκρή. Πανικοβλήθηκα, φοβήθηκα. Εκείνη την ώρα αυτό που σκέφτηκα ήταν να πάω στη θάλασσα. Ήταν λάθος μου και το έχω μετανιώσει αλλά ήταν ήδη νεκρό», σημείωσε, και πρόσθεσε: «Έφθασα στο Φάληρο με τραμ. Ψώνισα στο περίπτερο και μετά πήγαμε στην παραλία. Έπαιξαν τα παιδιά στην παιδική χαρά και στην συνέχεια επιστρέφοντας και πάλι στην παραλία, μπήκα στη θάλασσα και άφησα την Τζένα. Δεν άντεξα να γυρίσω πίσω να κοιτάξω το παιδί».

Παραδέχτηκε κάποια λάθη

Μετά την απολογία της, η 32χρονη οδηγήθηκε στη φυλακή. «Προφυλακίστηκε η εντολέας μου μετά την λεπτομερέστατη απολογία. Έδωσε πάρα πολλά στοιχεία, φρόντισε να εισφέρει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου του παιδιού», δήλωσε η δικηγόρος της κατηγορούμενης, Εβίτα Βαρελά.

«Η εντολέας μας παραδέχτηκε κάποια λάθη που έχει κάνει, σε καμία των περιπτώσεων όμως, δεν αποδέχεται την κατηγορία ότι είναι εκείνη η οποία αφαίρεσε την ζωή του ίδιου της του παιδιού», είπε ο έτερος δικηγόρος της 32χρονης, Γιώργος Κριεμάδης.