Σήμερα, Πέμπτη (7/8), αναμένεται να ληφθούν οι αποφάσεις για την απομάκρυνση του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα», το οποίο προσάραξε την περασμένη Τρίτη σε ξέρα ανοιχτά των Νέων Στύρων στην Εύβοια.

Το πλοίο παραμένει ακινητοποιημένο στον ύφαλο που προσάραξε, έως ότου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για την αποκόλλησή του και την ασφαλή ρυμούλκηση προς το λιμάνι, καθώς οι δύτες κατά την αυτοψία τους εντόπισαν ρήγμα μήκους 20 μέτρων.

Αναμένεται συνεργείο για την επισκευή του ρήγματος

Στην περιοχή αναμένεται ειδική δεκαμελής ομάδα για την επισκευή του ρήγματος, ενώ ήδη έχει τοποθετηθεί, κάθετα στο σκαρί του πλοίου, ρυμουλκό σκάφος για την ασφαλή αποκόλλησή του. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο λιμάνι προκειμένου να αποβιβαστούν τα οχήματα.

«Κόλλησαν τα πηδάλια»

Ο 62χρονος καπετάνιος ο οποίος παραμένει υπό κράτηση μέχρι την Παρασκευή, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα, καθώς κόλλησαν τα πηδάλια του πλοίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, υψηλόβαθμο στέλεχος της πλοιοκτήτριας εταιρείας είπε: «Πρόκειται για καπετάνιο 62 ετών, που εκτελούσε 8 χρόνια το συγκεκριμένο δρομολόγιο και τα δύο τελευταία στο συγκεκριμένο καράβι. Μετά το συμβάν ο καπετάνιος ήρθε σε επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας και ζητούσε συγγνώμη, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει επαρκώς τα αίτια της προσάραξης, αποδίδοντάς την σε αφηρημάδα και έλλειψη προσοχής. Στη γέφυρα βρίσκονταν ακόμα δύο άτομα, ο μηχανικός αριστερά του και ο ελεγκτής εισιτηρίων δεξιά του. Εκείνος κρατούσε το τιμόνι την ώρα της σύγκρουσης, ενώ για την καθυστέρηση ενημέρωσης για το συμβάν, είπε πως σάστισε».