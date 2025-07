Αγαπημένη τραγουδίστρια της ποπ μουσικής, αλλά και – περιστασιακά – ηθοποιός η Κόνι Φράνσις, η οποία είχε επιτυχίες όπως τα τραγούδια «Who’s Sorry Now?», «Everybody’s Somebody’s Fool», «Stupid Cupid» και «Where the Boys Are» πέθανε σε ηλικία 87 ετών. Την είδηση ανακοίνωσε ο Ρον Ρόμπερτς, φίλος της Φράνσις και πρόεδρος της δισκογραφικής εταιρείας Concetta Records.

Με μια φωνή τόσο δυνατή που μπορούσε να ακουστεί σαν λυγμός παραμένοντας σε σταθερό τόνο, η Φράνσις που γεννήθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ, έθεσε για πολλούς τον τόνο για καλλιτέχνες όπως η Μαντόνα και η Lady Gaga. Θεωρείται, επίσης, μία από τις πιο εμπορικά επιτυχημένες τραγουδίστριες όλων των εποχών: πούλησε 42 εκατομμύρια δίσκους μέχρι την ηλικία των 26 ετών και, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, πάνω από 200 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια όλης της καριέρας της.

Μάλιστα, προσφάτως, η Φράνσις είχε δει μια απροσδόκητη αύξηση στο streaming, καθώς το τραγούδι της «Pretty Little Baby» (1962), εγινε φέτος ένα από τα πιο δημοφιλή στο TikTok. Μέχρι τον Ιούλιο, το τραγούδι έχει εμφανιστεί σε περισσότερα από 2 εκατομμύρια βίντεο στο TikTok και έχει σχεδόν 85 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Το 1958, η φήμη της Φράνσις εκτινάχθηκε με την ερμηνεία της στο «Who’s Sorry Now?», τραγούδι γραμμένο το 1923. Γράφτηκε από τους Μπερτ Κάλμαρ και Χάρι Ρούμπι ηχογραφήθηκε για πρώτη νφορά από τον Μπινγκ Κρόσμπι. Επίσης είχε ερμηνευτεί στα γαλλικά από τη Λιζέτ Βερέα στην ταινία των αδελφών Μαρξ «Μια νύχτα στην Καζαμπλάνκα» (1946).

Με το τραγούδι «Everybody’s Somebody’s Fool» η Φράνσις, τον Ιούνιο του 1960, έγινε η πρώτη γυναίκα που είχε τραγούδι στο Νο. 1 του Hot 100. Έφτασε ξανά στην κορυφή τρεις μήνες αργότερα με το «My Heart Has a Mind of Its Own» και έφτασε για τρίτη φορά στην κορυφή των charts με το «Don’t Break the Heart That Loves You» τον Μάρτιο του 1962.

Το 1963 η Φράνσις έπαιξε στην ταινία «Follow the Boys» που έγινε τεράστια εμπορική επιτυχία. Ωστόσο, ο κινηματογράφος ποτέ δεν την ενδιέφερε ιδιαίτερα και γι’ αυτό οι κινηματογραφικές εμφανίσεις της υπήρξαν ελάχιστες.

Αλλεπάλληλες τραγωδίες

Παρά την τεράστια επιτυχία της στο επάγγελμά της, στη προσωπική της ζωή, η Κόνι Φράνσις δεν υπήρξε καθόλου τυχερή. Η ζωή της ήταν γεμάτη τραγωδία. Ο αυτοαποκαλούμενος αληθινός έρωτάς της, ο τραγουδιστής Μπόμπι Ντάριν, εκδιώχθηκε από τον αυστηρό πατέρα της πριν προλάβουν να το σκάσουν μαζί, και αργότερα η Φράνσις είχε τέσσερις δυστυχισμένους γάμους, δύο αποβολές και έναν γιο που έζησε μόνο 10 ημέρες.

Επίσης, Φράνσις είχε πέσει θύμα βιασμού στο Λονγκ Άιλαντ, ενώ ο αδελφός της δολοφονήθηκε, έχοντας εμπλακεί με συμμορίες. Μια αποτυχημένη ρινική χειρουργική επέμβαση στέρησε τη φωνή της για χρόνια, διαγνώστηκε με μανιοκατάθλιψη και νοσηλεύτηκε ακούσια 17 φορές.

«Ήταν ένας αγώνας να συμφιλιωθώ με όλες τις τραγωδίες που είχαν συμβεί στη ζωή μου και θα ήθελα να είμαι γνωστή για τη μουσική μου» είχε δηλώσει σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις της η Φράνσις. «Πάντα νιώθω τιμή και προνόμιο όταν οι άνθρωποι θυμούνται κάτι δικό μου».

«Με βαριά καρδιά και βαθιά θλίψη σας ανακοινώνω τον θάνατο της αγαπημένης μου φίλης Κόνι Φράνσις χθες το βράδυ», έγραψε ο Ρον Ρόμπερτς την περασμένη Πέμπτη σε σημείωμα που αναδημοσιεύτηκε από τον επίσημο λογαριασμό της Φράνσις στο Facebook. «Ξέρω ότι η Κόνι θα ενέκρινε το γεγονός ότι οι θαυμαστές της είναι από τους πρώτους που θα μάθουν για αυτά τα θλιβερά νέα»._