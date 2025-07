Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η Coca-Cola, συμφώνησε να χρησιμοποιεί ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο στα ποτά της στις ΗΠΑ μετά τις συζητήσεις του με την εταιρεία.

«Μίλησα με την Coca Cola για τη χρήση ΑΛΗΘΙΝΗΣ Ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο στις Ηνωμένες Πολιτείες και συμφώνησαν να το κάνουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υπεύθυνους της Coca-Cola. Αυτή θα είναι μια πολύ καλή κίνηση από μέρους τους – Θα δείτε. Είναι απλά καλύτερο!» ανέφερε σε ανάρτησή του αμερικανού προέδρου.

«I have been speaking to @CocaCola about using REAL Cane Sugar in Coke in the United States, and they have agreed to do so. I’d like to thank all of those in authority at Coca-Cola. This will be a very good move by them — You’ll see. It’s just better!» –President Donald J. Trump pic.twitter.com/9L27oxlYUj

— The White House (@WhiteHouse) July 16, 2025