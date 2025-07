Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο Φίλυρο στην περιοχή του Προφήτη Ηλία στη Θεσσαλονίκη.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 42 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, εθελοντές, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Το μέτωπο της πυρκαγιάς βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από κατοικημένη περιοχή και γύρω στις 19:00 ήχησε προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, ζητώντας από τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣

🆘 Wildfire in the area #Tria_Platania of the municipal unit of #Filyro of the regional unit of #Thessaloniki

‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki @hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) July 14, 2025