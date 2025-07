Ανεβαίνει από σήμερα (1/7) η θερμοκρασία με τη ζέστη να γίνεται αισθητή στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, καθώς η ένταση των ανέμων στη χώρα θα μειωθεί σημαντικά. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται νέα θερμή εισβολή, που σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις δεν αναμένεται να διαρκέσει πολύ.

Στην Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός, με λιακάδα στο λεκανοπέδιο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24-37 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5, στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται, σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα ορεινά, κυρίως της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα τον Ιούλιο -που είναι ένας μήνας ξηρός- κυμαίνεται στους 33,8 βαθμούς και η χαμηλότερη στους 21,3°C

🇬🇷 🏛️ 🏖️ JULY IN GREECE

✅The average max in Athens in July lies at 33.8°C and min around 21.3°C.

✅July is a dry month with 7.0mm of rain in 2 rainy days.

✅The average sea temp is of 24°C and humidity 42.9%.

✅Great time to go to Athens with 12 hours of sunshine per day.… pic.twitter.com/i6Nu6ujFTR

