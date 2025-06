Μπορεί το κοινό εκτός της Κίνας να μην ξέρει σχεδόν κανέναν κινέζο ποδοσφαιριστή, όμως όλοι κάτι έχουν ακούσει για την τεχνολογική άνοδο της χώρας, η οποία κατά τα φαινόμενα είναι και η κινεζική λύση στην εγχώρια έλλειψη ποδοσφαιριστών διεθνούς βεληνεκούς.

Σύμφωνα με σχετικά ρεπορτάζ, στο Πεκίνο ήδη αγωνίζονται… ομάδες ανθρωποειδών ρομπότ που παίζουν μπάλα βασιζόμενα στην τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, η οποία όπως γίνεται πρόδηλο έχει φτάσει σε σημείο να υποκαθιστά και τις αθλητικές ικανότητες.

Four teams of humanoid robots in Beijing faced off in fully autonomous soccer matches powered entirely by artificial intelligence in what was touted as a first in China. Read more: https://t.co/feI1ZrLLHX pic.twitter.com/RgBTKEbwOP

— The Associated Press (@AP) June 29, 2025