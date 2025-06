Σε ανάρτηση που έκανε ο Γκιντεόν Σαρ υποστήριξε ότι το Ιράν θέλησε να πραγματοποιήσει χτύπημα εναντίον ισραηλινών πολιτών στην Κύπρο. Ο ΥΠΕΞ του Ισραήλ επεσήμανε ότι το χτύπημα ματαιώθηκε χάρη στη συνεργασία που είχαν οι κυπριακές αρχές ασφαλείας με εκείνες του Ισραήλ.

Νωρίτερα οι κυπριακές αρχές επιβεβαίωσαν ότι συνέλαβαν έναν Βρετανό ως ύποπτο για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία και την κατασκοπεία. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο ύποπτος παρακολουθούσε μια βρετανική στρατιωτική βάση της RAF στο κοντινό Ακρωτήρι, καθώς και μια κυπριακή βάση, από τα μέσα Απριλίου.

Δεν είναι γνωστό προς το παρόν αν ο άνδρας συνδέεται με όσα ισχυρίζεται ο Σαρ.

«Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης – ο τρομοκρατικός βραχίονας του ιρανικού καθεστώτος – προσπάθησε να πραγματοποιήσει επίθεση εναντίον Ισραηλινών πολιτών στην Κύπρο.

Χάρη στη δραστηριότητα των κυπριακών αρχών ασφαλείας, σε συνεργασία με τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας, η τρομοκρατική επίθεση αποτράπηκε. Το Ισραήλ ευχαριστεί την Κύπρο για τις γρήγορες και αποτελεσματικές ενέργειές της.

Το ιρανικό εγκληματικό καθεστώς στοχεύει σκόπιμα ισραηλινούς πολίτες τόσο στο Ισραήλ όσο και στο εξωτερικό. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί για να απομακρύνει την υπαρξιακή απειλή που συνιστά το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς».

