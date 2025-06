Κρίσιμες ώρες στη Μέση Ανατολή με το θερμόμετρο να χτυπά κόκκινο. Νέα επίθεση κατά του Ιράν κατά του Ισραήλ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Το Ιράν ανακοίνωσε πως εξαπολύθηκε νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, η δεύτερη κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή, την τρίτη ημέρα της ένοπλης σύρραξης των δυο κρατών, ορκισμένων εχθρών.

«Νέο κύμα της επιχείρησης ‘Τίμια υπόσχεση 3’ άρχισε πριν από μερικά λεπτά», μετέδωσε περί τις 03:10 (τοπική ώρα· 02:40 ώρα Ελλάδας) η κρατική τηλεόραση.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters έκανε λόγο για ενεργοποίηση σειρήνων της αεράμυνας και για εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ και στο Τελ Αβίβ.

Ο στρατός αναφέρθηκε σε εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν και από την Υεμένη εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Ο στρατός με ανάρτηση στο Χ ανακοίνωνε ότι η επιχείρηση «Αληθινή υπόσχεση» εισήλθε σε «νέα φάση». Βαλλιστικοί πύραυλοι και drones από το Ιράν «διασταυρώθηκαν» με το νέο σφοδρό νέο κύμα επιθέσεων που εξαπέλυσε το Ισραήλ με στόχους από την Τεχεράνη μέχρι τον Περσικό Κόλπο.

Operation True Promise III has officially entered its next phase. pic.twitter.com/x9GRxHXEyB

— Iran Military Watch (@IRIran_Military) June 14, 2025