Άσχημα νέα για τον Μουσταφά Φαλ, καθώς όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι του Σαββάτου (7/6) ο Ολυμπιακός, ο τραυματισμός του Γάλλου σέντερ είναι σοβαρός και θα χρειαστεί να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 10-12 μήνες.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή της στα social media η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Μουσταφά Φαλ υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο και θα παραμείνει στα… πιτς για σχεδόν έναν χρόνο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο έμπειρος άσος θα χάσει όλη την επόμενη σεζόν.

«Άπαντες ευχόμαστε στον Μους ταχεία ανάρρωση», προσθέτει στην ενημέρωσή της η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, με τους φίλους του Ολυμπιακού να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα συμπαράστασης στον 33χρονο σέντερ.

Στον 3ο τελικό της Stoiximan GBL ο Μουστάφα Φαλ, υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο.

Ο Γάλλος σέντερ αναμένεται να μείνει 10 με 12 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.

🙏🏽 Άπαντες ευχόμαστε στον Μους ταχεία ανάρρωση.

