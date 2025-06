Σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στο Άγιο Όρο, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,3 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 12,5 χιλιόμετρα και επίκεντρο 9 χλμ δυτικά των Καρυών. Eξαιτίας του του μικρού εστιακού βάθους έγινε αισθητός σε ολόκληρη τη Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της Μακεδονίας. Πέντε λεπτά αργότερα, στις 15:53 σημειώθηκε και δεύτερος σεισμός με επίκεντρο την ίδια περιοχή, το μέγεθος του οποίου υπολογίστηκε στα 4 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του Αγίου Όρους Άριστο Κασμιρογλου «βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν καταγραφεί ζημιές στη μοναστικη κοινότητα» ενώ τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις Καρυές ξεκίνησαν έλεγχο στην περιοχή. Σύμφωνα με πηγές από τη μοναστική κοινότητα στις Καρυές «μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ιδιαίτερες ζημιές» ενώ αναφέρεται ότι «επικράτησε πανικός κατά τη διάρκεια του σεισμού καθώς έγινε ιδιαίτερα αισθητός».

Στο πρώτο του σχόλιο στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, τόνισε ότι «εδώ και 20 μήνες είχε αρχίσει μία δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους, κορυφώθηκε πέρυσι τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο. Θεωρήσαμε όλοι ότι είχε οδηγηθεί προς εκτόνωση, αλλά επανήλθε δριμύτερη», ενώ, επεσήμανε πως «πιθανότατα» θα μεταβεί στο σημείο για αυτοψία.

«Παρακολουθούμε το φαινόμενο τακτικά και με προσοχή, γιατί είναι περίεργη δραστηριότητα, με απρόβλεπτη εξέλιξη», επεσήμανε ακόμη και προειδοποίησε: «Αυτό που ήθελα να παρατηρήσω είναι πως η περιοχή δεν είναι πυκνά δομημένη. Τα μοναστήρια και οι υπόλοιπες κατασκευές στο Άγιον Όρος άντεξαν χιλιάδες χρόνια, αλλά έχουν το μειονέκτημα της αυξημένης τρωτότητας σε ορισμένα τμήματα των μοναστηριών. Υπάρχουν παλιά τμήματα, που έχουν εγκαταλειφθεί».

Ο κ. Λέκκας ολοκλήρωσε ότι «δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία, αλλά είναι έκδηλη η απορία που έχουμε, να δούμε τι συμβαίνει στο Άγιον Όρος. Δεν ξέρουμε πόσο μεγαλύτερο σεισμό μπορεί να δώσει, επειδή βρίσκεται στον υποθαλάσσιο χώρο. Τις επόμενες ώρες θα ξέρουμε τι συμβαίνει ακριβώς. Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον αρχηγό της Πυροσβεστικής, τον Γενικό Γραμματέα. Από την πρώτη στιγμή, αναπτύξαμε πλήρως τις δράσεις που προβλέπονται από το σχέδιο “Εγκέλαδος”. Πιθανότατα να επισκεφτώ το Άγιον Όρος».

Σύμφωνα με τον καθηγητή Σεισμολογία του ΑΠΘ, Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος μίλησε στη Voria.gr, πρόκειται για έναν κλασικό επιφανειακό σεισμό ο οποίος έγινε σε μια περιοχή κοντά στη Μονή Δοχειαρίου.

«Είναι στο ίδιο σημείο που έχουμε ακολουθία εδώ και πολλούς μήνες. Έχουμε την ίδια μικροσεισμική ακολουθία και τώρα έχει δώσει έναν σεισμό με μέγεθος 5,3», ανέφερε ο κ. Παπαζάχος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τις πρώτες αναφορές σε μονές, όπως στη Μονή Ξενοφώντος και στις Καρυές, δεν έχουν καταγραφεί μεγάλες ζημιές.

Η περιοχή συνεχίζει να κουνιέται καθώς, σύμφωνα με τον κ. Παπαζάχο, ήδη έχουν σημειωθεί και άλλοι σεισμοί, με τον μεγαλύτερο να είναι μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

«Θα έχουμε τις επόμενες ώρες μια έντονη σεισμική δραστηριότητα», προειδοποίησε ο καθηγητής.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M4.0 occurred 28 km SE of #Ierissós (#Greece) 3 min ago (local time 15:53:54). More info at:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/5ZTB5hpfPJ

🖥https://t.co/9ApFZpfc33 pic.twitter.com/BhuEFkP1Uj

— EMSC (@LastQuake) June 7, 2025