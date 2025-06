Η Βουλγαρία πήρε και επίσημα σήμερα την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να γίνει το 21ο κράτος-μέλος της Ένωσης που θα υιοθετήσει το ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δήλωσαν ότι η Βουλγαρία – το φτωχότερο κράτος μέλος της ΕΕ – έχει εκπληρώσει τα λεγόμενα «κριτήρια σύγκλισης» για να ενταχθεί στη νομισματική ένωση.

«Το ευρώ θα φέρει απτά οφέλη για τους Βούλγαρους πολίτες και τις επιχειρήσεις: σταθερές τιμές, χαμηλότερο κόστος συναλλαγών, προστατευμένες αποταμιεύσεις, περισσότερες επενδύσεις και αύξηση του εμπορίου. Φυσικά, το ευρώ είναι κάτι περισσότερο από ένα νόμισμα», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομικών της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Υπενθυμίζεται ότι η Σόφια διατηρεί εδώ και καιρό χαμηλά επίπεδα ελλείμματος και χρέους στην προσπάθειά της να ενταχθεί στο νόμισμα, ενώ αγωνίζεται παράλληλα να τιθασεύσει τον πληθωρισμό, ο οποίος παρέμεινε πεισματικά υψηλός μετά το ενεργειακό σοκ που προκλήθηκε από την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρατίθεται στην Έκθεση Σύγκλισης 2025, η οποία καταρτίστηκε κατόπιν αιτήματος των βουλγαρικών αρχών και σηματοδοτεί ένα κρίσιμο και ιστορικό βήμα στην πορεία της Βουλγαρίας προς την υιοθέτηση του ευρώ, αναφέρει η Επιτροπή και προσθέτει:

«Η Έκθεση διαπιστώνει ότι η Βουλγαρία πληροί τα τέσσερα ονομαστικά κριτήρια σύγκλισης (Υγιή δημόσια οικονομικά, χαμηλό πληθωρισμό, σταθερότητα συναλλαγματικής ισοτιμίας και σύγκλιση μακροπρόθεσμων επιτοκίων) τα οποία έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι μια χώρα είναι έτοιμη να υιοθετήσει το ευρώ και ότι η οικονομία της είναι επαρκώς προετοιμασμένη γι′ αυτό.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, βάσει της έκθεσης, η μέση ετήσια αύξηση τιμών για τους 12 μήνες έως τον Απρίλιο 2025 ήταν 2,7% κάτω από το όριο αναφοράς του 2,8%. Επίσης η Επιτροπή αναφέρει ότι δεν εντόπισε ενδείξεις ανησυχίας για τη διατήρησιμότητα της σταθερότητας των τιμών.

✅ The @EU_Commission’s convergence report finds that 🇧🇬 #Bulgaria meets all the criteria to become the 21st #euro area member in 2026.

I look forward to meeting Bulgarian authorities on the next steps.

The Council is expected to take the final decision on accession in July. pic.twitter.com/0YYyfSu4V8

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) June 4, 2025