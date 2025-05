Η πιο μεγάλη ώρα για την Παρί Σεν Ζερμέν και την Ίντερ έφτασε, καθώς οι δύο ομάδες μονομαχούν στο Μόναχο για το τρόπαιο του Champions League (22.00).

Οι Παριζιάνοι θέλουν να κατακτήσουν το πρώτο τρόπαιο της ιστορία τους ενώ οι «νερατζούρι» το τρίτο δικό τους, με το τελευταίο χρονικά να είναι το 2010.Το απίστευτο με τις δύο ομάδες είναι πως παρά την τεράστια ευρωπαϊκή τους παρουσία δεν έχουν τεθεί αντιμέτωπες ποτέ σε επίσημο παιχνίδι διοργανώσεων της UEFA.

H Παρί μπορεί να ζορίστηκε στη League Phase αλλά από τότε έχει προκριθεί σερί επικρατώντας αρχικά της Μπρεστ, έπειτα προκρίθηκε με τη Λίβερπουλ και την Άστον Βίλα, ενώ πέρασε με δύο νίκες και από την Άρσεναλ για να βρεθεί στον τελικό.

Από την άλλη η Ίντερ πέρασε τη Φέγενορντ, και τη Μπάγερν Μονάχου σε διπλά ματς, για να έρθει η επική πρόκριση στην παράταση επί της Μπαρτσελόνα για να της δώσει επάξια την θέση της στον τελικό της «Alianz Arena».

Μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων σημειώθηκε μεγάλη ένταση, ύστερα από μια τυχαία συνάντησή τους στο μετρό. Η αστυνομία επενέβη έγκαιρα και κατάφερε να «ηρεμήσει τα πνεύματα» με την άμεση παρέμβασή της.

Δείτε βίντεο από την ένταση:

31.05.2025, Inter🇮🇹 vs PSG🇫🇷 in centre München🇩🇪 before UCL final, click here for LIVE report: https://t.co/beLtS10EQT pic.twitter.com/hF2Gp0RBap

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 31, 2025