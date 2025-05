Η παρέλαση για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Λίβερπουλ κατέληξε σε χάος το βράδυ της Δευτέρας. Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σχεδόν 50 άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Ένας 53χρονος λευκός Βρετανός που πιστεύεται ότι ήταν ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη στον τόπο του συμβάντος στην Water Street στην καρδιά της πόλης, λίγα μέτρα από το Royal Liver Building και το δημαρχείο.

Οι σκηνές πανηγυρισμών αντικαταστάθηκαν γρήγορα από τον πανικό. Αργά το βράδυ η υπηρεσία ασθενοφόρων της North West επιβεβαίωσε ότι 27 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με δύο από τους τραυματίες, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, να φέρουν σοβαρά τραύματα. Επιπλέον, 20 ασθενείς έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο κοντά στην Water Street. Συνολικά τραυματίστηκαν τέσσερα παιδιά.

Η ACC Jenny Sims, της αστυνομίας του Merseyside, δήλωσε ότι το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό και ότι δεν αναζητούν κανέναν άλλον σε σχέση με το συμβάν.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι σκηνές ήταν «τρομακτικές», ενώ ανακοίνωση για το συμβάν εξέδωσε και η Λίβερπουλ τονίζοντας πως βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με την αστυνομία για το συμβάν.

«Είμαστε σε άμεση επικοινωνία με την αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ σχετικά με το περιστατικό στην οδό Water που συνέβη προς το τέλος της παρέλασης των τροπαίων νωρίτερα σήμερα το βράδυ. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όσους έχουν πληγεί από αυτό το σοβαρό περιστατικό. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στις τοπικές αρχές που αντιμετωπίζουν αυτό το περιστατικό», ανέφερε η ανακοίνωση των «reds».

Την ίδια ώρα μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο δείχνουν τον πανικό που επικράτησε. Κάτοικος της περιοχής παρακολουθούσε από το μπαλκόνι της την παρέλαση την ώρα του συμβάν

Σε δηλώσεις της στο πρακτορείο ειδήσεων PA, είπε χαρακτηριστικά: «Ήταν τόσο δυνατά. Οι άνθρωποι ακούγονταν απελπισμένοι. Και τότε κοιτάξαμε από το παράθυρο και είδαμε το αυτοκίνητο να περνάει πάνω από ανθρώπους.

Ακούγαμε μόνο κραυγές, συνεχόμενες κραυγές. Ήμασταν πολύ μπερδεμένοι. Κάποιοι από τους φίλους μου ήταν εκεί κοντά και το αυτοκίνητο ήταν πολύ κοντά τους. Ήταν μια φρικτή σκηνή, κανείς δεν το περίμενε».

