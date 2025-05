Δεν πτοείται η ισραηλινή πολεμική μηχανή, από την παγκόσμια κατακραυγή για τα εγκλήματα που διαπράττει, με θύματα χιλιάδες άμαχους Παλαιστίνιους, εδώ και δυόμιση χρόνια, με αφορμή τη δολοφονική επίθεση της Χαμάς, στους 7 Οκτωβρίου του 2023, κλιμακώνοντας μάλιστα – υπό τις ευλογίες Νετανιάχου – τις επιθέσεις στον χειμαζόμενο θύλακα, που παράλληλα λιμοκτονεί, μετά από σχεδόν τρεις μήνες απόλυτου αποκλεισμού από κάθε είδους ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία μόλις πρόσφατα άρχισε να ρέει ξανά, αλλά και πάλι με το σταγονόμετρο.

Στο νέο μακελειό που προκάλεσε ο IDF, τουλάχιστον 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν στον βομβαρδισμό σχολείου στην πόλη της Γάζας, όπως αναφέρει σε νεώτερη ανακοίνωσή της η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Λωρίδας.

Ο απολογισμός της «σφαγής στο σχολείο Φάχμι Αλ Τζαρτζάουι της Πόλης της Γάζας ανέρχεται σε τουλάχιστον 33 νεκρούς, με δεκάδες τραυματίες, κυρίως παιδιά όπως και πολλές γυναίκες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Μαχμούντ Μπάσαλ.

⚡️BREAKING: This girl survived!

Her name is Ward Jalal Al-Sheikh Khalil and she is the sole survivor of her family. She lost six of her siblings in the airstrike targeting Fahmi al-Jarjawi School in Gaza City, and her father is in critical condition. pic.twitter.com/UMmHRs1bkD

— Suppressed News. (@SuppressedNws) May 26, 2025