Final Four, Μπαρτζώκας: «Δεν έχω κανένα απωθημένο, κίνητρο τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού» Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε για το Final Four της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επισημαίνει ότι «όλοι έχουν συναίσθηση της σημασία του Final Four και της ειδικής χρονιάς για το σύλλογο».