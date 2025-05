Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως ξεκίνησε μεγάλης κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις, που υποστηρίζονται από την ισραηλινή αεροπορία, κατά μήκος της βόρειας και νότιας Γάζας, στο πλαίσιο μιας νέας εκστρατείας που ονόμασε «Επιχείρηση Αρμάτων του Γεδεών». Οι νέες επιθέσεις εξαπολύονται, ενώ ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον 135 ανθρώπους, κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως μεταδίδει το Al Jazeera, επικαλούμενο παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές.

Από την περασμένη Πέμπτη, ο IDF έχει επεκτείνει τις επιθέσεις του στον ισοπεδωμένο θύλακα, προκειμένου να εξασφαλίσει τον «επιχειρησιακό έλεγχο» σε τμήματα της Γάζας, έχοντας στείλει στον θάνατο εκατοντάδες Παλαιστίνιους όλων των ηλικιών, άμαχους στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Για τα σημερινά πλήγματα, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο σχόλιο από τη μεριά του Τελ Αβίβ.

Τουλάχιστον 464 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά στρατιωτικά πλήγματα στη Γάζα την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Υγείας του θύλακα. Επιπλέον, αναφέρεται ότι 1.418 Παλαιστίνιοι έχουν τραυματιστεί την ίδια περίοδο, μεταξύ 11ης Μαΐου και 17ης Μαΐου.

Ο IDF έκανε τη σημερινή ανακοίνωση, αφού πηγές και από τις δύο πλευρές ανέφεραν πως δε σημειώθηκε πρόοδος σε έναν νέο γύρο έμμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, στο Κατάρ.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε γνωστό πως στις τελευταίες συνομιλίες στη Ντόχα περιλαμβάνονταν τα θέματα μιας εκεχειρίας και μιας συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων, όπως και μια πρόταση για τερματισμό του πολέμου, με αντάλλαγμα τον εξορισμό των μαχητών της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης και την αποστρατιωτικοποίηση του θύλακα, όρους τους οποίους η Χαμάς είχε απορρίψει κατά το παρελθόν.

«Η διαπραγματευτική ομάδα στην Ντόχα εργάζεται για να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες συμφωνίας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «είτε στο πλαίσιο του σχεδίου (που πρότεινε ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ) Γουίτκοφ ή στο πλαίσιο ενός τερματισμού των μαχών που θα συμπεριλάμβανε την απελευθέρωση όλων των ομήρων, τον εξορισμό των τρομοκρατών της Χαμάς και τον αφοπλισμό της Λωρίδας της Γάζας». Πάντως, ένας ανώτερος αξιωματούχος του Τελ Αβίβ είπε ότι μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί μικρή πρόοδος στις συνομιλίες.

Η ουσία της ανακοίνωσης συμβαδίζει με προηγούμενες δηλώσεις από το Ισραήλ, ωστόσο η χρονική στιγμή, καθώς διαπραγματευτές από τις μεσολαβήτριες χώρες συναντώνται εκ νέου, προσέφερε μια προοπτική ευελιξίας στη θέση του ισραηλινού πρωθυπουργού, σημειώνει το Reuters.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως διεξήγαγε ένα πρώτο κύμα πληγμάτων σε περισσότερους από 670 στόχους της Χαμάς στη Γάζα, την τελευταία εβδομάδα για να στηρίξει τις χερσαίες επιχειρήσεις, που έχει ονομάσει «Άρματα του Γεδεών».

Είπε πως σκότωσε δεκάδες μαχητές της ισλαμιστικής οργάνωσης. Παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές λένε πως εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ αυτών πολλές γυναίκες και παιδιά.

Ερωτηθείς σχετικά με τις συνομιλίες στη Ντόχα, αξιωματούχος της Χαμάς είπε στο Reuters: «Η θέση του Ισραήλ παραμένει ίδια, θέλουν να απελευθερώσουν τους κρατουμένους (ομήρους), χωρίς να δεσμευτούν για το τέλος του πολέμου».

Επανέλαβε πως η Χαμάς προτείνει την απελευθέρωση όλων των ισραηλινών ομήρων ως αντάλλαγμα για τον τερματισμό του πολέμου, την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων και το τέλος του αποκλεισμού της βοήθειας προς τη Γάζα και την αποφυλάκιση παλαιστίνιων κρατουμένων.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 1.218 ανθρώπων από την ισραηλινή πλευρά, οι περισσότεροι άμαχοι, σύμφωνα με έναν απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία. Εκ των 251 ανθρώπων που απήχθηκαν, 57 παραμένουν κρατούμενοι στη Γάζα, εκ των οποίων 34 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον στρατό.

Παράλληλα, το Ισραήλ έχει μπλοκάρει, από τις αρχές Μαρτίου, την είσοδο φαρμάκων, τροφίμων και καυσίμων στη Γάζα, σε μια προσπάθεια να πιέσει τη Χαμάς να απελευθερώσει ισραηλινούς ομήρους και έχει εγκρίνει σχέδια που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την κατάληψη ολόκληρης της Λωρίδας και τον έλεγχο της βοήθειας. Η Χαμάς επιμένει ότι θα απελευθερώσει τους ομήρους με αντάλλαγμα ισραηλινή εκεχειρία.

Τα ισραηλινά αντίποινα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 53.339 ανθρώπους στη Γάζα, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ, ενώ άλλοι 121.034 έχουν τραυματιστεί. Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες, τα νοσοκομεία έχουν δεχτεί 361 τραυματίες καθώς οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται.

Μια από τις επιθέσεις του Ισραήλ τη νύχτα προς Κυριακή, έπληξε καταυλισμό με σκηνές που φιλοξενούσαν οικογένειες εκτοπισμένων στη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με εργαζόμενους στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, ανάμεσα στους νεκρούς είναι γυναίκες και παιδιά. Δεκάδες άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν και πολλές σκηνές απανθρακώθηκαν. Η Χαμάς έκανε λόγο για «νέο βάρβαρο έγκλημα», επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση των ΗΠΑ για την κλιμάκωση. Μεταξύ των δεκάδων ανθρώπων που σκοτώθηκαν νωρίτερα σήμερα ήταν πέντε δημοσιογράφοι και οι οικογένειές τους. Υγειονομικοί δήλωσαν ότι μια άλλη οικογένεια στη βόρεια Γάζα έχασε τουλάχιστον 20 από τα μέλη της.

Σύμφωνα με υγειονομικούς, ο Ζακάρια Αλ-Σινουάρ, ο αδελφός του πρώην επικεφαλής της Χαμάς Γιαχία Αλ-Σινουάρ, τον οποίο σκότωσε το Ισραήλ τον περασμένο Οκτώβριο και τρία από τα παιδιά του σκοτώθηκαν όταν ισραηλινή αεροπορική επίθεση έπληξε τη σκηνή τους στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ότι «όλα τα δημόσια νοσοκομεία» στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα τέθηκαν εκτός λειτουργίας, καθώς ο ισραηλινός στρατός έχει πολιορκήσει το τελευταίο δημόσιο νοσοκομείο που λειτουργούσε στην περιοχή.

#BREAKING A large number of wounded and patients from the besieged Indonesian Hospital in northern Gaza have arrived at Kamal Adwan Hospital after Israeli forces surrounded the facility this morning, forcing evacuations. (VIDEO 1/2)

⚡️Footage from inside the besieged Indonesian… pic.twitter.com/ArcS4TzpwL

— War Intel (@warintel4u) May 18, 2025