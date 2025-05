Η Klavdia εμφανίστηκε στη σκηνή και κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω της με την εντυπωσιακή της παρουσία. Η 22χρονη τραγουδίστρια έδωσε τη μάχη της για μία θέση στον τελικό της Eurovision 2025 στη Βασιλεία, στην αρένα St. Jakobshalle.

Η ίδια με ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα, με ένα απλό σκηνικό και χωρίς τραγουδιστές να την πλαισιώνουν μάγεψε το κοινό. Η παρουσία της ολοκληρώθηκε με την αλλαγή της εμφάνισής της επί σκηνής.

Το μαύρο ζιβάγκο φόρεμα αντικαταστάθηκε από μια λευκή ανοιχτή τουαλέτα.

Ολόκληρη η εμφάνιση της Klavdia κατάφερε να αποσπάσει θριαμβευτικά σχόλια στο X.

Ένας χρήστης έγραψε στα ιταλικά: «Μου αρέσει πολύ το ελληνικό τραγούδι».

Κάποιος άλλος σχολίασε ότι: «Η Ελλάδα σερβίρει φωνητικά omg, ανατριχίλα παντού».

0 backing vocals, 0 insults, 0 nudity

100% pure talent, an emotional ethnic and powerful ballad, touching on themes of displacement & survival, with references of refugee experiences. WE LOVE YOU KLAVDIA, VOTE #07 GREECE 🇬🇷 #eurovisiongr #eurovision2025pic.twitter.com/pn5ECUK66B

— . (@AMOURHWASA) May 15, 2025