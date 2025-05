Έδωσε τη μάχη της για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2025 είναι η Klavdia. Η 22χρονη τραγουδίστρια ερμήνευσε το πολυσυζητημένο τραγούδι «Αστερομάτα» στον δεύτερο ημιτελικό του διαγωνισμού.

Η Kalvdia ήταν έβδομη κατά σειρά διαγωνιζόμενη που ανέβηκε στην εντυπωσιακή σκηνή στην αρένα St. Jakobshalle της Βασιλείας. Συνολικά στο δεύτερο ημιτελικό συμμετέχουν 16 χώρες και θα προκριθούν στον τελικό οι δέκα πρώτες.

Η 22χρονη κατάφερε με την εμφάνισή της να εντυπωσιάσει το κοινό, αφού στο τέλος του τραγουδιού αλλάζει φόρεμα επί σκηνής.

Η «Αστερομάτα» είναι μια δημιουργία σε σύνθεση των Arcade και της Klavdia και στίχους των Arcade. Creative director της ελληνικής συμμετοχής είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Ο ημιτελικός, όπως και ο τελικός της Eurovision 2025, άρχισε στις 22.00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1 σε σχολιασμό Μαρίας Κοζάκου και Γιώργου Καπουτζίδη.

0 backing vocals, 0 insults, 0 nudity

100% pure talent, an emotional ethnic and powerful ballad, touching on themes of displacement & survival, with references of refugee experiences. WE LOVE YOU KLAVDIA, VOTE #07 GREECE 🇬🇷 #eurovisiongr #eurovision2025pic.twitter.com/pn5ECUK66B

