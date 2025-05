Μετράει αντίστροφα ο χρόνος για την Πέμπτη της συνάντησης στην Κωνσταντινούπολη, που είτε θα εξελιχθεί σε κορυφής ή θα συρρικνωθεί σε συνομιλίες μεταξύ κατωτέρων αξιωματούχων των εμπλεκόμενων πλευρών που πάντως δε θα αποφέρουν σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του υπερτριετούς πολέμου στην Ουκρανία.

Σε αυτή τη φάση, ο μόνος που έχει πει ότι θα πάει στις απευθείας διαπραγματεύσεις – και αυτό όμως διακυβεύεται ανάλογα με τις εξελίξεις στο πεδίο του πολέμου – είναι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Περιμένουμε κατάπαυση του πυρός (από τη Δευτέρα), η πρόταση είναι στο τραπέζι. Πλήρη και διαρκή κατάπαυση του πυρός. Αρκετά μεγάλη σε διάρκεια, ώστε να παρέχει την απαραίτητη βάση για διπλωματία, που θα μπορούσε να φέρει την ειρήνη πολύ πιο κοντά. Θα βρίσκομαι στην Τουρκία την Πέμπτη, 15 Μαΐου και θα περιμένω τον Πούτιν, αυτοπροσώπως», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος.

Ukraine has always supported diplomacy. I am ready to come to Türkiye. Unfortunately, the world still has not received a clear response from Russia to the numerous proposals for a ceasefire.

Russian shelling and assaults continue. Moscow has remained silent all day regarding the… pic.twitter.com/4AGiLX5Sdf

