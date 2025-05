Ένα διπλωματικό «μπρα ντε φερ» είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας προκειμένου η δεύτερη να αποδεχτεί το τελεσίγραφο της «συμμαχίας των προθύμων» για εκεχειρία άνευ όρων διάρκειας 30 ημερών, προκειμένου να υπάρξουν οι απαραίτητες διπλωματικές συνομιλίες. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε από την πλευρά του απευθείας συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δίνοντας στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ρόλο μεσολαβητή ,ενώ με νέα παρέμβασή του το απόγευμα της Κυριακής (11/5) ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ασκεί νέες πιέσεις στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ «αρχίζει να αμφιβάλει» ότι η Ουκρανία θα καταλήξει σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Ρωσία και προέτρεψε την ουκρανική ηγεσία να συναντηθεί με τους εκπροσώπους της Ρωσίας την Πέμπτη στην Τουρκία για να διαπραγματευτούν.

«Αρχίζω να αμφιβάλω ότι η Ουκρανία θα καταλήξει σε συμφωνία με τον Πούτιν», έγραψε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. «Ο πρόεδρος (Βλαντίμιρ) Πούτιν της Ρωσίας δεν θέλει μια Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός με την Ουκρανία αλλά μάλλον θέλει να συναντηθούν την Πέμπτη, στην Τουρκία, για να διαπραγματευτούν ένα πιθανό τέλος στην ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑ», πρόσθεσε. Μετά τη συνάντηση αυτή, οι δύο πλευρές, καθώς και οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι ΗΠΑ θα είναι σε θέση να καθορίσουν εάν είναι εφικτή ή όχι μια συμφωνία, συμπλήρωσε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν άργησε να απαντήσει και μέσω ανάρτησής του στο Χ δηλώνει έτοιμος να συναντήσει τον Πούτιν στην Τουρκία.

We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2025