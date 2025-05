Αντιπρόταση Πούτιν στο σχέδιο ΕΕ – ΗΠΑ για την κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία. Ο ρώσος Πρόεδρος αντιπροτείνει απευθείας συνομιλίες με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη στις 15 Μαΐου. Τόνισε μάλιστα πως η πρόταση της Μόσχας για διαπραγματεύσεις είναι στο τραπέζι και η απόφαση εναπόκειται στο Κίεβο.

«Η απόφαση τώρα εξαρτάται από τις ουκρανικές αρχές και τους επιτελείς τους, οι οποίοι καθοδηγούνται, όπως φαίνεται, από τις προσωπικές τους πολιτικές φιλοδοξίες και όχι από τα συμφέροντα του λαού τους», είπε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κρεμλίνο για να κάνει μία αποτίμηση των εκδηλώσεων για την 80η επέτειο της νίκης έναντι της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Ρώσος πρόεδρος σε χθεσινό του έκτακτο διάγγελμα που ακολούθησε τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στο Κίεβο, αναφέρθηκε στις συνομιλίες του 2022 επιρρίπτοντας την ευθύνη στο Κίεβο για το γεγονός ότι δεν υπήρξε συμφωνία. «Δεν ήταν η Ρωσία που διέκοψε τις διαπραγματεύσεις το 2022. Ήταν το Κίεβο. Παρ’ όλα αυτά, προτείνουμε στο Κίεβο να επαναλάβει την άμεση διαπραγμάτευση χωρίς καμία προϋπόθεση», υποστήριξε.

«Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι ως αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων, ένα κοινό σχέδιο εγγράφου προετοιμάστηκε και το υπέγραψαν και οι επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου, αλλά μετά από επιμονή της Δύσης, πετάχτηκε στα σκουπίδια», υπογράμμισε.

«Παρά ταύτα, προσφέρουμε στις αρχές του Κιέβου να συνεχίσουν διαπραγματεύσεις ήδη από την Πέμπτη, στην Κωνσταντινούπολη», πρόσθεσε και είπε ότι θα επικοινωνήσει τις επόμενες ώρες και με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Putin offers DIRECT TALKS to Ukraine in Turkey

‘We suggest Kiev authorities to resume the talks they STOPPED in end of 2022… next THURSDAY May 15th in Istanbul’pic.twitter.com/OB6343Ij3e

