Θερμή υποδοχή επεφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, που πέρασε λίγο μετά τις επτά το απόγευμα το κατώφλι του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε «100% βέβαιος» ότι θα υπάρξει συμφωνία για τους δασμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Δεν θα υπάρξουν προβλήματα σε ό,τι αφορά μια συμφωνία με την ΕΕ για τους δασμούς, δεν θα υπάρξουν προβλήματα με κανέναν», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι «η χώρα του θα πετύχει μια καλή συμφωνία και με την Κίνα». «Νομίζω ότι θα κάνουμε μια πολύ καλή συμφωνία με την Κίνα», απάντησε ο Τραμπ στην ερώτηση δημοσιογράφου αν ανησυχεί για την προσέγγιση των συμμάχων των ΗΠΑ και της Κίνας, ως συνέπεια των δασμών που επέβαλε.

Όπως είπε ΗΠΑ και Ιταλία έχουν πολύ καλές σχέσεις. «Θα υπάρξει εμπορική συμφωνία, 100%, αλλά θα είναι μια δίκαιη συμφωνία» τόνισε, επισημαίνοντας ότι συμπαθεί τη Μελόνι «πάρα πολύ». «Νομίζω ότι κάνει φανταστική δουλειά. Είναι μία από τις πραγματικές ηγέτιδες του κόσμου» ανέφερε.

