Τη διάθεσή του να «κόψει» την καμέο εμφάνιση (σ.σ. σύντομη εμφάνιση γνωστού προσώπου σε ταινία) του σημερινού Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από την ταινία «Home Alone 2: Lost in New York» («Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη»), αλλά φοβάται ότι θα τον απελάσουν, εξέφρασε ο σκηνοθέτης της ταινίας, Κρις Κολόμπους.

Ο σκηνοθέτης δήλωσε ότι το καμέο του Ντόναλντ Τραμπ στο «Home Alone 2: Lost in New York», πριν από περισσότερα από 30 χρόνια, «εύχεται να είχε φύγει».

Αν το κόψω θα με διώξουν από τη χώρα

«Δεν μπορώ να το κόψω», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα San Francisco Chronicle. «Αν το κόψω, πιθανότατα θα με διώξουν από τη χώρα. Θα θεωρηθώ ακατάλληλος να ζήσω στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε θα πρέπει να επιστρέψω στην Ιταλία ή κάτι τέτοιο», ανέφερε.

Η επίμαχη σκηνή

Στη σκηνή μόλις επτά δευτερολέπτων στην ταινία του 1992, ο μελλοντικός Πρόεδρος των ΗΠΑ δίνει οδηγίες στον πρωταγωνιστή Μακόλεϊ Κάλκιν στο φημισμένο ξενοδοχείο Plaza της Νέας Υόρκης, του οποίου ιδιοκτήτης ήταν εκείνη την εποχή ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η διένεξη Κολόμπους – Τραμπ

Σύμφωνα με τον Κρις Κολόμπους, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συμφωνήσει να γίνουν γυρίσματα στο Plaza Hotel μόνο αν εμφανιζόταν στην ταινία.

«Μα είπε ότι ο μόνος τρόπος για να χρησιμοποιήσουμε το Plaza ήταν να εμφανίζεται στην ταινία. Έτσι συμφωνήσαμε να τον βάλουμε στην ταινία», δήλωσε ο σκηνοθέτης στην ενημερωτική ιστοσελίδα Business Insider, το 2020, σε ένα άρθρο για τον εορτασμό της 30ης επετείου της ταινίας.

Τραμπ: Με παρακαλούσε να εμφανιστώ

Τρία χρόνια αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social ότι ο σκηνοθέτης τον «παρακαλούσε» να εμφανιστεί στην ταινία.

«Ήμουν πολύ απασχολημένος και δεν ήθελα να το κάνω», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Ήταν πολύ ωραίοι, αλλά πάνω απ’ όλα, επίμονοι. Συμφώνησα, και τα υπόλοιπα είναι ιστορία! Αυτό το μικρό καμέο απογειώθηκε σαν πύραυλος, και η ταινία ήταν μια μεγάλη επιτυχία, και εξακολουθεί να είναι, ειδικά γύρω στα Χριστούγεννα. Οι άνθρωποι με καλούν όποτε μεταδίδεται. Τώρα, όμως, 30 χρόνια αργότερα, ο Κολόμπους (ποιο ήταν το πραγματικό του όνομα;) έκανε αυτή τη δήλωση. Τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Αυτό το καμέο βοήθησε στο να γίνει η ταινία επιτυχημένη… Είναι απλά ένας άλλος τύπος του Χόλιγουντ από το παρελθόν, που αναζητά μια γρήγορη δόση δημοσιότητας, μέσω του Τραμπ».

Ο Κολόμπους δεν απάντησε εκείνη την εποχή στις δηλώσεις του Τραμπ. Τώρα όμως, λέει στην Chronicle ότι σκόπευε να κόψει το καμέο και ότι εύχεται να το πράξει.

Το κοινό ζητωκραύγαζε

«Προβάλαμε την ταινία στο Σικάγο και όταν ήρθε εκείνη η στιγμή στην οθόνη το κοινό τρελάθηκε», θυμάται ο Κολόμπους. «Ζητωκραύγαζαν και νόμιζαν ότι ήταν ξεκαρδιστικό. Νομίζω ότι ξέρω πολλά για την κωμωδία, αλλά προφανώς δεν ξέρω, γιατί ποτέ δεν πίστευα ότι θα θεωρούνταν ξεκαρδιστική», είπε. «Χρόνια αργότερα» συνεχίζει, «γίνεται κατάρα. Έχει γίνει αυτό που εύχομαι να μην ήταν εκεί. Τι περνάει από το μυαλό αυτού του τύπου; Είπε ότι έλεγα ψέματα. Δεν λέω ψέματα. Είπε ότι τον παρακάλεσα να είναι στην ταινία, αλλά δεν θα παρακαλούσα ποτέ έναν μη ηθοποιό να είναι σε μια ταινία. Απλά ήμασταν απελπισμένοι να πάρουμε το Plaza Hotel».