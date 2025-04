Τουλάχιστον 98 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 160 και τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε η οροφή νυχτερινού καταστήματος στην πρωτεύουσα της Δομινικανής Δημοκρατίας, Σάντο Ντομίνγκο, βράδυ Δευτέρας (7/4). Εκεί εμφανιζόταν ο διάσημος τραγουδιστής της μερένγκε (σ.σ. εθνικός χορός της Δομινικανής Δημοκρατίας), Ρούμπι Πέρες. Ανάμεσα στα θύματα, ο ίδιος ο τραγουδιστής, δύο πρώην παίκτες του μπέιζμπολ και η κυβερνήτης της επαρχίας Μόντε Κρίστι.

Την είδηση για το ότι ο 69χρονος δημιουργός πολλών δημοφιλών τραγουδιών είναι μεταξύ των θυμάτων, επιβεβαίωσε ο καλλιτεχνικός πράκτοράς του, Ενρίκε Παουλίνο, στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Είναι ακριβές. Αναμένουμε τα παιδιά του να δώσουν την έγκρισή τους για την κηδεία», είπε.

Περίπου 400 διασώστες συμμετέχουν στις έρευνες. Μέσα Ενημέρωσης της Δομινικανής Δημοκρατίας μεταδίδουν ότι 500-1.000 άνθρωποι βρίσκονταν τη στιγμή της τραγωδίας μέσα στο κλαμπ Jet Set, που αποτελεί «θεσμό» για τη νυχτερινή ζωή της πρωτεύουσας.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται η κατάρρευση της στέγης την ώρα που ο Πέρες ήταν στη σκηνή. Η κόρη του τραγουδιστή, η Σουλίνκα Πέρες, κατάφερε να βγει ζωντανή.

